Gli appassionati di calcio sono pronti a gustarsi la prima giornata di serie A in tv. Un campionato che si preannuncia davvero emozionante, con la Juventus che andrà a caccia del nono scudetto consecutivo, mentre Inter e Napoli si candidano come le principali rivali dei bianconeri per il titolo.

Proprio come avvenuto nella scorsa stagione, saranno visibili in diretta sette incontri su Sky, mentre i restanti tre saranno visibili su Dazn.

Dove vedere la prima giornata di serie A

Il nuovo campionato di Serie A si aprirà con due partite in calendario sabato 24 agosto. Alle ore 18 primo fischio d'inizio stagionale in Parma-Juventus. Esordio dunque in trasferta per la formazione allenata da Maurizio Sarri che dovrà vedersela contro Gervinho e compagni. Il Parma potrebbe essere una delle rivelazioni del campionato, per cui ci sono tanti motivi di interesse per questo match che sarà trasmesso su Sky.

Kroprio come l'altro match in calendario lo stesso giorno, vale a dire Fiorentina-Napoli. Possiamo considerare questa come la sfida di cartello della prima giornata di serie A, con i viola di Montella che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote all'undici di Ancelotti.

Si prosegue domenica 25 agosto con altre cinque partite che sono in programma su Sky. Si comincia con Udinese-Milan alle ore 18.

Per i rossoneri di Giampaolo dunque una delicata trasferta in terra friulana. Alle 20.45 si giocano invece Cagliari-Brescia, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta e Torino-Sassuolo. Tanta curiosità per vedere all'opera l'ambiziosa Lazio di Inzaghi, alle prese con la Samp di Di Francesco. Il Torino di Mazzarri è già in forma, lo abbiamo visto in Europa League, e aprirà i giochi nella massima serie affrontando un Sassuolo da prendere con le pinze.

Le tre partite in diretta su Dazn

Per quanto riguarda questo primo turno di serie A come al solito sono tre le partite che si potranno vedere in diretta su Dazn. Due di queste sono in programma domenica 25 agosto alle ore 20.45 e sono Verona-Bologna e Roma-Genoa. Nel primo confronto ci sono già in palio punti salvezza, all'Olimpico invece la Roma del nuovo allenatore Fonseca spera di partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico.

L'avversario è però un Genoa molto rinnovato e ambizioso sotto la guida di Andreazzoli. Sempre su Dazn gli appassionati di calcio potranno vedere il posticipo della prima giornata, che si giocherà lunedì 26 agosto con fischio d'inizio alle 20.45. Stiamo parlando di Inter-Lecce, che vedrà l'esordio stagionale dei nerazzurri di Antonio Conte, che non fanno mistero di voler puntare allo scudetto dopo una campagna acquisti davvero importanti.