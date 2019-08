Agosto inizia con diversi botti, nel calciomercato di Serie C, protagonista di giornata l'Alessandria con un doppio colpo, Brocchi rinforza ancora il suo Monza con il colpo Mosti. L'Imolese sottoscrive un contratto di addestramento tecnico ad Abdoulaye Sall, attaccante senegalese classe 2000, che si è messo in luce nella stagione appena conclusa in serie D, con la maglia della Pro Dronero, con la quale ha realizzato 14 gol in 32 partite.

Alberto Dossena, difensore di proprietà dell' Atalanta, si è accasato con l'Alessandria, il classe '98, nella passata stagione si è distinto con la maglia della Pistoiese. Andrea Cambiaso è l'altro acquisto della compagine piemontese, arriva in prestito dal Genoa e la scorsa stagione ha giocato a Savona in serie D.

Al Monza arriva Nicola Mosti, il giocatore della Juventus, arriva da una positiva stagione all'Imolese, La Juventus Under 23 ha tesserato invece Erasmo Mulè, mentre la Carrarese si è assicurato un doppio colpo dal Catania, l'esterno Manneh e il difensore Ciancio.

Le altre ufficialità di giornata

La Viterbese ha prelevato dal Pontedera il portiere Matteo Biggeri, Carpi scatenato che ha calato addirittura un poker di acquisti, con il centrocampista Ignazio Carta, il difensore Eros Pellegrini, l'estremo difensore Andrea Rossini e infine il difensore ex Reggiana Sabotic.

Giulio Fasolo, attaccante di 20 anni, ha firmato per il Gozzano, mentre alla Fermana approda Marco Pedroni che arriva dalla Primavera della Cremonese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

Altro acquisto anche per la Reggiana con Voltolini, infine il Novara sottoscrive il primo contratto da professionista per un prodotto del proprio vivaio, il difensore Alberto Zocchi.

Le trattative calde che si potrebbero concretizzare a breve

Andrea Zaccagno potrebbe ritornare a difendere la porta arancione, la Pistoiese ci sta provando già da qualche giorno, sarebbe un discreto colpo per la squadra di Pancaro, ma il portiere del Torino ha molte pretendenti, tra cui anche il Novara che è fortemente interessato al granata.

Il Modena è sulle tracce di Tulissi trequartista molto promettente dell'Atalanta, Maiorino attaccante che ha indossato la maglia del Livorno l'anno scorso, è conteso tra Feralpisalò e Vicenza; il Pontedera venderà con ogni probabilità Riccardo Calcagni, sul centrocampista Viterbese e Arzignano.

Il Piacenza sta cercando un terzino sinistro di qualità i nomi più caldi sono quelli di Imperiale e Giraudo, il difensore Gabriele Franchino le ultime 3 stagioni alla Vibonese, si sta allenando da qualche giorno con la Pro Vercelli, nei prossimi giorni verrà valutato da mister Gilardino e dal suo staff, ci sono possibilità per un suo tesseramento.