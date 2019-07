Quella appena trascorsa è stata un'altra giornata ricca di movimenti di calciomercato in Serie C. Fumata bianca ad Avellino, la squadra irpina sarà guidata da un'accoppiata Cinelli-Ignoffo.

Intanto Guido Gomez è nuovo giocatore della Triestina, l'attaccante arriva dal Renate dove ha giocato con ottimi risultati le ultime due stagioni. Altra protagonista di giornata è stata la Reggiana di mister Massimiliano Alvini, che si aggiudica le prestazioni di Ivan Varone, il centrocampista viene dal Cosenza, nella passata stagione ha giocato a Carrara in serie C: il trequartista napoletano ha firmato un triennale.

Gli altri affari ufficiali di lunedì 29 luglio

Sempre la Reggiana ha deciso di rinnovare il contratto per un altro anno al portiere Davide Narduzzo, che così arriva alla sua quarta stagione in maglia granata. Volpicelli, classe '99 firma per l'Arezzo.

Intanto Francesco Orlando della Salernitana, prima prolunga con la società campana e poi passa alla Sambenedettese. Ismet Sinani arriva alla Sicula Leonzio in prestito dal Milan.

Grosso colpo in serata per la Reggina, che si assicura Giuseppe Loiacono, in uscita dal Foggia, dopo 6 anni a ottimi livelli, il difensore era svincolato e rappresenta un grande colpo.

Caio De Cenco torna a vestire la maglia del Pontedera, firmando un biennale, ritroverà mister Maraia. L'attaccante arriva da due stagioni con fortune alterne, al Sudtirol e in precedenza alla Pistoiese.

Cambio a livello dirigenziale a Viterbo, infatti Danilo Pagni, direttore sportivo dei laziali, ha risolto il suo contratto con la Viterbese: lascia dopo una buona stagione arricchita dalla vittoria di Coppa Italia di serie C.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

Trattative ben avviate di serie C

Pedro Costa Ferreira, trequartista portoghese, è corteggiato dal Teramo, la squadra abruzzese che sta allestendo una squadra importante, sta provando il grande colpo; il giocatore è attualmente svincolato e in passato si è distinto già in Italia con le maglie di Trapani, Lecce, Entella e Teramo.

La Reggina sta provando a piazzare anche il grande colpo in attacco, la lotta sembra attualmente a due tra Litteri e Evacuo: Mimmo Toscano, allenatore dei calabresi, sta spingendo per l'acquisto di un attaccante che possa fare la differenza in serie C.

Baclet invece è in uscita dalla Reggina, su di lui il Monopoli sembra avanti a tutti.

Il Bisceglie sta per piazzare un doppio colpo in entrata, infatti sempre dalla Reggina, sono vicini a firmare per i pugliesi sia Mastrippolito, che Ungaro. Manuel Sarao si sta per accordare con il Cesena e lascerebbe così la Virtus Francavilla.

Infine il baby Andrea Marino classe 2001, centrocampista della Salernitana, potrebbe passare a breve al Rieti, che avrebbe superato la concorrenza del Rende.