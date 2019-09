Si sa, nel calcio oramai sono diventati importanti non solo i risultati sportivi ma anche quelli commerciali, con le società che sono diventate vere e proprie aziende. E' il caso della Juventus, che sta accrescendo il suo brand a livello mondiale non solo per meriti sportivi (otto scudetti di fila), ma anche per l'arrivo di giocatori importanti anche dal punto di vista del marketing: Cristiano Ronaldo ne è l'esempio per l'eccellenza, in quanto, nonostante il costo del suo cartellino e del suo stipendio, sta portando la Juventus ad incrementare i ricavi associati al merchandising e alle sponsorizzazioni.

Non solo il portoghese, i bianconeri hanno di recente investito sul primo coreano del nord della storia della Juventus: si parla della punta Han, arrivata dal Cagliari per rinforzare la Juventus under 23. Una scelta che però sarebbe anche commerciale perché il giocatore è uno dei più seguiti nella sua nazione. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un altro giocatore che interessa ai bianconeri, non solo per le qualità tecniche ma anche per motivi di marketing: il classe 2001 Kang-In Lee, centrocampista offensivo del Valencia che ha realizzato la sua prima rete con la squadra spagnola di recente contro il Getafe.

Calciomercato Juve, piace Kang-In Lee del Valencia anche per il marketing

E' uno dei giovani più interessanti della Liga spagnola e sta acquistando sempre più considerazione nel Valencia, grazie alla sua prima rete realizzata contro il Getafe: si sta parlando di Kang-In Lee, classe 2001 della Corea del Sud, valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola, ma che ha già una clausola rescissoria notevole (circa 80 milioni di euro).

Il giocatore, come scrive tuttojuve.com, interesserebbe alla Juventus per le sue qualità tecniche, ma anche per motivi commerciali: significherebbe infatti portare ulteriore notorietà in una nazione molto importante dal punto di vista calcistico, ovvero la Corea del Sud. Nella Juventus under 23 gioca un altro coreano, ma del nord, quindi sarebbe un ulteriore ed importante scelta anche dal punto di vista di marketing.

Kang-In Lee ha già esordito nella nazionale maggiore, il 5 settembre 2019 ed ha quindi all'attivo per adesso un'unica presenza con la Corea del Sud. Per quanto riguarda invece le giovanili, con l'under 19 ha raccolto 7 presenze e 4 gol mentre con l'under 20 9 presenze e 3 gol.

Il mercato della Juventus

Kang-In Lee non è l'unico giovane seguito dalla Juventus: si parla molto della punta del Salisburgo Haaland che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe essere il sostituto di Mandzukic.

La punta croata potrebbe lasciare la Juventus a gennaio.