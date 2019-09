La Juventus è pronta ad affrontare tre importanti partite nei prossimi giorni: si parte con la Spal sabato 28 settembre alle ore 15:00 mentre martedì 1 ottobre ci sarà la seconda giornata di Champions League contro il Bayer Leverkusen all' 'Allianz Stadium', match importante perché in caso di vittoria i bianconeri getterebbero le basi per la qualificazione agli ottavi di finale. Si chiude poi, prima della sosta per le nazionali, con il big match di Serie A contro l'Inter a San Siro, previsto per domenica 6 ottobre alle ore 20:45.

Nonostante il calcio giocato, altro argomento molto chiacchierato in questi giorni è il Calciomercato, con la Juventus che starebbe lavorando in prospettiva sulla prossima stagione, anche se a gennaio potrebbe esserci altre novità importanti, soprattutto sulle cessioni. Soffermandoci però sui possibili arrivi, le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon' hanno del clamoroso, in quanto Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla Juventus di non investire sul centrocampista offensivo spagnolo Isco.

Don Balon: Juventus, Cristiano Ronaldo non vorrebbe l'acquisto di Isco

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, il portoghese avrebbe suggerito alla Juventus di non investire su Isco. L'ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo al Real Madrid lo riterrebbe infatti non ideale per incrementare il livello qualitativo della Juventus, anche se i bianconeri lo seguono anche da quando il tecnico bianconero era Allegri.

Isco ha deciso in estate di rimanere al Real Madrid anche per la nascita del figlio, nonostante il rapporto con Zidane non sia di certo ideale. Come è noto il peso decisionale di Cristiano Ronaldo anche dal punto di vista degli acquisti è notevole alla Juventus, e la dirigenza potrebbe quindi ascoltare i suggerimenti del portoghese. Di certo attualmente la rosa bianconera è coperta nel ruolo della trequarti, con la presenza in rosa di giocatori come Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi, Cuadrado e Dybala.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo ad inizio articolo, la Juventus ha l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. A rischio cessione a gennaio ci sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca. Il difensore toscano è stato vicino alla cessione allo Zenit in estate, ma l'infortunio di Chiellini avrebbe fermato il trasferimento che però potrebbe riaprirsi a gennaio, soprattutto in caso di recupero ottimale del capitano bianconero.

Sia Emre Can che Mandzukic sono stati esclusi dalla lista Champions League, quindi un addio è probabile, mentre per quanto riguarda i recuperati Perin e Pjaca, la possibilità che possano lasciare Torino è ancor più concreta anche perché hanno bisogno di giocare per recuperare la forma ottimale. Il portiere ex Genoa piace allo Sporting Lisbona mentre l'attaccante croato potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria o al Genoa.