È Erling Haaland il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus. Lo rivela il Guardian che svela l’interessamento dei bianconeri pronti alla battaglia con le due squadre di Manchester. Il gigante norvegese si è mostrato al mondo con la tripletta all’esordio in Champions League contro il Genk. Il Salisburgo al momento non commenta i rumors e si tiene stretto il suo gioiello che a soli 19 anni non solo è titolare ma in questa stagione ha già messo a segno 17 reti in 10 gare.

Calciomercato Juventus: Raiola carta importante per Haaland

La Juventus, visti i numeri e la giovane età, starebbe pensando al colpo di mercato ma non è ovviamente sola nella corsa. Il bomber scandinavo, il cui costo si assesta sui 12 milioni di euro secondo il sito trasnfermarkt, è nel mirino di Manchester United e Manchester City. I Red Devils in attacco hanno bisogno di un centravanti di razza che possa far tirare il fiato, o affiancare, Marcus Rashford.

I citizens di attaccanti ne hanno in abbondanza ma nessuno ha le caratteristiche fisiche di Haaland, un ragazzone di 1 metro e 94 che farebbe comodo come alternativa ai vari Aguero e Gabriel Silva.

La Juve ci proverà soprattutto se il talentino del Salisburgo dovesse mantenere questo livello di prestazioni. Una mano potrà dargliela Minor Raiola, potente agente che ha in scuderia proprio il norvegese, rivela sempre il Guardian.

I rapporti con i bianconeri, visto anche l’affare De Ligt chiuso nell'ultima estate, sono ottimi mentre il procuratore con i due Manchester non ha mai legato. Su sponda Red Devils la frattura è netta da quando Pogba non è stato lasciato partire, mentre con Guardiola i dissidi risalgono addirittura ai tempi di Barcellona.

Haaland alla Juventus, chi gli fa posto?

Ovviamente non basterà Raiola per portare Haaland alla Juventus.

Nel caso Paratici dovesse riuscire a mettere le mani sul calciatore sarà inoltre necessario fargli spazio in rosa. Higuain è inamovibile e quindi dovrebbero partire sia Dybala che Mandzukic. Il croato sta già cercando una soluzione per lasciare Torino subito mentre la Joya vuole restare e con il Verona ha fatto capire in campo che per voglia e talento può essere utile alla causa di Sarri.

Paulo Dybala rimane però in bilico.

Tottenham e Atletico Madrid sono pronti all’assalto e in caso di offerta tra gli 80 e 90 milioni i bianconeri non chiuderanno la porta. Insomma il futuro è ancora oscuro e così il bomber di scorta per i Campioni d’Italia potrebbe essere Haaland. Il calciomercato della Juventus sembra aver trovato un nuovo nome da mettere sul tavolo delle trattative, magari già a gennaio 2020. E chissà che un aiuto non possa di nuovo arrivare da quel Mino Raiola che da sempre ha una predilezione per Torino quando deve scegliere una città in cui far crescere i propri giovani talenti.

Dopo Pogba e De Ligt sarà quindi la volta di Haaland?