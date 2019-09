Il Calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre, ma le voci sul mercato restano sempre molto attuali, soprattutto in questo weekend dedicato alle nazionali.

Una delle società che dovrà fare un gran lavoro soprattutto dal punto di vista delle cessioni è la Juventus, con Sarri che si ritrova una rosa ricca di giocatori e formata anche da qualche scontento. Due su tutti, Mandzukic ed Emre Can, esclusi dalla lista Champions League dal tecnico toscano ma che probabilmente a gennaio potrebbero lasciare Torino.

Il tedesco piace al Paris Saint Germain mentre il croato, a meno che non accetti un'offerta entro settembre in campionati come quello del Qatar, potrebbe considerare un trasferimento in Premier League, con il Manchester United che ad agosto era interessato.

La dirigenza bianconera però prosegue il suo lavoro anche in tema acquisti e Paratici starebbe valutando molti parametri zero che potrebbero quindi arrivare nell'estate del 2020.

In particolar modo, come scrive il 'Daily Star', la Juventus sarebbe interessata a De Gea del Manchester United, e ad Alderweireld ed Eriksen del Tottenham.

Juventus, interessano tre parametri zero della Premier League

Secondo il noto giornale inglese, la Juventus starebbe valutando la possibilità di offrire un contratto a gennaio 2020 (valido poi dal primo luglio) a tre giocatori della Premier League: il portiere David De Gea, attualmente al Manchester United, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale dopo tanti anni nella società inglese.

Questo potrebbe significare la cessione di Szczesny, che interesserebbe proprio al Manchester United.

In difesa invece piace molto il belga Toby Alderweireld, vicino alla Roma in questo calciomercato estivo: il centrale potrebbe arrivare a rafforzare il settore difensivo, considerando anche la probabile cessione di Rugani, se non a gennaio forse nell'estate 2020.

Da tempo poi si parla di Eriksen come giocatore seguito da Paratici: il giocatore non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il contratto con il Tottenham, ma è seguito anche da Barcellona e Real Madrid.

Gli altri parametri zero seguiti dalla Juventus

Oltre a quelli prima menzionati, si fanno altri nomi per la Juventus come possibili acquisti a parametro zero: altro giocatore che interessa è il terzino destro Meunier, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Potrebbe arrivare in estate 2020 soprattutto se la dirigenza decidesse di cedere De Sciglio.

Sempre in Premier League, Willian rappresenta un'altra opportunità di mercato: il centrocampista offensivo brasiliano è un classe 1988 e potrebbe lasciare a parametro zero il Chelsea.

Sarebbe un acquisto che incrementerebbe il livello tecnico del settore avanzato bianconero.