La Juventus, in questa stagione, riparte da un'importante certezza: Cristiano Ronaldo. Il portoghese è oramai un leader dello spogliatoio bianconero e, come al solito, risulta decisivo anche sul campo, come dimostra il match di Serie A contro il Napoli. L'anno scorso ha portato a casa importanti trofei, lo scudetto e la Supercoppa Italiana con la Juventus e la Nations League con il Portogallo. Ovviamente, è mancata la Champions League, un obiettivo dichiarato dai bianconeri anche quest'anno.

Proprio il portoghese è stato premiato come miglior giocatore della sua nazione, ricevendo quindi l'ennesimo premio individuale della sua lunga carriera. Durante la consegna dell'importante premio, il giocatore è stato circondato da tantissimi bambini, che lo hanno acclamato. Ovviamente non sono mancate importanti parole di Cristiano Ronaldo dedicate proprio ai piccoli presenti, invitandoli ad inseguire sempre i loro sogni.

'Inseguite sempre i vostri sogni'

Cristiano Ronaldo dimostra come sempre la sua umanità ed il rispetto verso i bambini, invitandoli 'ad inseguire i loro sogni'. Durante la cerimonia di premiazione del giocatore come miglior portoghese dell'anno, quest'ultimo non ha lesinato sostegno e carica nei confronti dei bambini presenti. D'altronde, la carriera di Cristiano Ronaldo è stata ricca di difficoltà, almeno iniziali: cresciuto in povertà nell'isola di Madeira, il giocatore ha iniziato a capire di essere un potenziale campione allo Sporting Lisbona, per poi essere acquistato nel 2003 al Manchester United.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Nella società inglese diventa decisivo e raggiunge l'apice del successo sportivo al Real Madrid, vincendo tantissimi trofei, di squadra ed individuali. L'investimento bianconero sul portoghese non è stato però solo per motivi sportivi ma anche per il marketing: l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla lunga porterà benefici economici non indifferenti alla Juventus.

L'impatto di Cristiano Ronaldo in Serie A

L'impatto di Cristiano Ronaldo in Serie A è stato importante: è stato il miglior realizzatore della squadra della scorsa stagione, ma più di tutti è stato decisivo in Champions League, realizzando cinque gol nonostante abbia saltato quasi due partite (è stato espulso ingiustamente nella prima giornata contro il Valencia al 30esimo del primo tempo) e nonostante la Juventus si sia fermata ai quarti di finale di Champions League, sconfitta dall'Ajax.

Il vero obiettivo di quest'anno resta proprio la massima competizione europea: gli acquisti della Juventus dimostrano l'ambizione della società bianconera, su tutti spicca l'arrivo di De Ligt, arrivato dall'Ajax per 7 milioni di euro.