La Juventus, oggi, si è aggiudicata un'altra preziosa vittoria imponendosi per 2-0 contro la Spal.

A regalare i tre punti a Maurizio Sarri sono state le reti di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Per il numero 5 juventino quello di oggi è stato il secondo gol consecutivo ed è stato di pregevole fattura.

Ma adesso è già tempo di voltare pagina visto che martedì ci sarà già la sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen.

Oggi pomeriggio, ad assistere alla gara dei bianconeri contro la Spal c'era anche Douglas Costa.

Il brasiliano era in tribuna all'Allianz Stadium e al termine della partita ha immediatamente commentato la prestazione della sua squadra: su Instagram ha spiegato che sta soffrendo molto a stare lontano dal campo ma si consola con le vittorie che gli regalano i suoi compagni di squadra.

Douglas Costa felice per le vittorie della Juve

Douglas Costa, da alcune settimane, sta osservando la sua Juventus solo dalle tribune.

Il numero 11 brasiliano è fermo per un problema muscolare che lo terrà fermo ai box ancora per un po'. Oggi, al termine della partita contro la Spal, il brasiliano con un post su Instagram, ha raccontato quanto stia soffrendo a dover stare fuori dal terreno di gioco: "Ogni giorno lontano dal campo è sempre più difficile", ha scritto Douglas Costa, il quale poi ha aggiunto che però si consola con le vittorie della sua Juventus: "Le nostre vittorie sono l’unica distrazione".

Bonucci: 'Partita giocata da Juve'

Per la Juventus, oggi, è arrivata un'importante vittoria che la aiuterà a preparare la meglio la sfida di Champions League di martedì 1º ottobre contro il Bayer Leverkusen. Il successo bianconero, contro la Spal, porta la firma di Miralem Pjanic e di Cristiano Ronaldo. La rete di CR7 è arrivata grazie ad una splendida giocata di Paulo Dybala. L'argentino, oggi, è apparso in grande spolvero e questa è senza dubbio un'ottima notizia per Maurizio Sarri.

Il tecnico juventino, però, può sorridere per un altro motivo, visto che la difesa contro la Spal non ha subito gol.

La retroguardia bianconera nonostante le assenze di quasi tutti i terzini è stata sapientemente guidata da Leonardo Bonucci. Il numero 19, al termine della partita contro i ferraresi, con un post su Instagram, ha commentato la prestazione della sua squadra: "Partita giocata da Juve".

Inoltre, Bonucci ha sottolineato che la sua squadra sta proseguendo nel proprio percorso di crescita. Da domani, però, l'attenzione della Juve sarà già rivolta alla sfida contro il Bayer Leverkusen, come ha spiegato anche lo stesso difensore juventino: "Martedì sarà importante continuare a migliorare e vincere ancora".