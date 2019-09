Si è appena concluso uno degli anticipi della sesta giornata di Serie A, con l'Inter che espugna il Marassi e batte la Sampdoria 3-1. Decisive le reti di Sensi, aiutato da una deviazione di Alexis Sanchez al 20', mentre al 22' è il cileno che ribadisce in porta un tiro sbilenco sempre dell'ex Sassuolo. Nella ripresa il Nino si fa espellere subito per una simulazione, la Samp riapre il match al 55' con Jankto ma dopo pochi minuti, al 62', Gagliardini chiude i giochi.

I nerazzurri tornano in testa alla classifica, restando a punteggio pieno con diciotto punti e superando la Juventus che aveva vinto nel match delle 15 con la Spal. I blucerchiati restano in fondo alla classifica, al penultimo posto con tre punti. La prossima settimana big match fondamentale in programma al Meazza che vedrà affrontarsi Inter e Juventus, domenica alle ore 20:45, in una gara che dirà molto su quale sarà l'andamento del campionato in questa stagione. La Sampdoria, invece, sarà di scena allo stadio Bentegodi di Verona, dove affronterà i gialloblu sabato alle ore 18.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, cambia qualcosa rispetto a quanto visto nell'ultimo turno infrasettimanale contro la Lazio. Esordio dal primo minuto per Alexis Sanchez, che gioca al posto di Lukaku, al fianco di Lautaro Martinez. Esordio stagionale per Bastoni, che completa il reparto difensivo con Skriniar e De Vrij. In mezzo al campo torna Sensi, con Gagliardini e Brozovic. Rifiatano, dunque, Barella e Vecino rispetto a mercoledì.

Nel primo tempo l'Inter domina, tenendo bene il campo e trovando il gol del vantaggio con Alexis Sanchez, che devia involontariamente in rete un tiro di Stefano Sensi al 20'. Gol che dovrebbe essere attribuito al cileno. L'ex Manchester United, poi, bagna l'esordio dal primo minuto con una doppietta ribadendo in porta un tiro sbilenco di Sensi, con il Nino Maravilla bravo a scattare sul filo del fuorigioco.

I nerazzurri continuano l'assedio e troverebbero anche il 3-0 con Candreva. Gol che viene annullato per un ginocchio in fuorigioco.

Nel secondo tempo Sanchez rovina la propria prestazione facendosi espellere per doppia ammonizione al primo minuto con una simulazione. La Sampdoria ne approfitta, alza il baricentro e trova il gol con un sinistro di Jankto. I blucerchiati pressano ma subiscono il colpo del ko dopo pochi minuti, al 62', con Gagliardini che si inserisce e viene servito da un grande assist di Brozovic, trovando la rete del 3-1.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: Voto d'ufficio visto che non viene mai impensierito se non sul finale, non può nulla sul gol.

Skriniar 6: Una leggerezza in chiusura su Jankto nel primo tempo. Per il resto partita ordinata per il centrale slovacco.

De Vrij 7: La respinta in tuffo su un grande tiro di Quagliarella dalla distanza vale l'ennesimo voto alto in pagella.

Bastoni 6,5: Esordio con personalità per il giovane centrale, classe 1999.

Candreva 6,5: Bravo a fare la doppia fase.

Gagliardini 6.: Buona prestazione per l'ex giocatore dell'Atalanta, bravo a inserirsi e a chiudere la partita al 62'.

Brozovic 7: Detta come sempre i tempi in mezzo al campo, pulendo parecchi palloni sporchi e servendo una palla geniale a Gagliardini.

Sensi 7: Ormai una certezza all'interno dello scacchiere tattico nerazzurro.

Asamoah 6,5: Perfetto in fase difensiva, prova ad essere pericoloso anche in avanti.

Lautaro Martinez 5,5: Il Toro è l'unico al di sotto della sufficienza, gli manca il gol.

Sanchez 6: Primo gol in nerazzurro ma macchia la propria prestazione con la simulazione che gli costa il rosso.

Lukaku 6,5: Viene inserito per tenere alta la squadra e lo fa molto bene.