Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo aveva dichiarato anche nella conferenza stampa che ha anticipato il match Juventus-Hellas Verona, 'difficilmente si farà turnover, a meno che vedrò alcuni giocatori stanchi'. Ebbene, Sarri ha smentito le sue dichiarazioni e contro la squadra veneta ha cambiato ben cinque giocatori rispetto alla partita di Champions League. In porta esordio stagionale di Buffon, in difesa al posto di De Ligt ha giocato Demiral mentre a centrocampo come regista è stato schierato Bentancur mentre al posto di Khedira ha agito Ramsey, autore del primo gol della Juventus.

In avanti Dybala è stato preferito ad Higuain, dentro negli ultimi 20 minuti della partita. Tra i giocatori rimasti in panchina uno dei giocatori più chiacchierati delle ultime settimane, ovvero Emre Can. Come è noto il tedesco è stato escluso da Sarri dalla lista Champions, decisione non presa benissimo dal giocatore che fra l'altro ieri contro l'Hellas è sembrato molto corrucciato in panchina. Secondo il noto giornale sportivo torinese, è probabile che il centrocampista tedesco decida di lasciare la Juventus a gennaio.

Emre Can sarebbe in cerca di una squadra per gennaio

Si pensava che Sarri lo potesse schierare, magari come regista o semplicemente come mezzala, al posto di Khedira: il centrocampista Emre Can invece è rimasto in panchina anche nella partita contro l'Hellas Verona e si è notato un giocatore sicuramente non felice, non solo per essere stato escluso dalla lista Champions League, ma anche per la poca considerazione che attualmente ha a livello tecnico.

Secondo Tuttosport la possibilità che il nazionale tedesco possa lasciare la Juventus è concreta, anche perché l'abbondanza a centrocampo dei bianconeri è notevole. Fra l'altro Sarri ha anche dichiarato che sta lavorando ad un nuovo ruolo per Bernardeschi, quello di mezzala, questo significa ulteriore abbondanza a centrocampo.

Il mercato della Juventus

Come è noto, Emre Can poteva trasferirsi a fine mercato al Paris Saint Germain, come dichiarato dal giocatore nell'intervista in nazionale in cui non usò parole dolci nei confronti di Sarri per la scelta di escluderlo dalla lista Champions League.

Altre indiscrezioni hanno riguardato la possibilità di uno scambio fra Barcellona e Juventus, con Emre Can nella città catalana e Rakitic a Torino. Di certo, è assai probabile una cessione a gennaio del centrocampista tedesco. Oltre ad Emre Can, a rischio cessione ci sarebbero Mandzukic (che potrebbe lasciare la Juventus anche entro settembre, piace infatti ad alcune società del Qatar) e Rugani, che era vicino al trasferimento allo Zenit San Pietroburgo a fine mercato con l'infortunio di Chiellini a stoppare la trattativa con la società russa.