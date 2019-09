Per la Juventus è praticamente arrivato il momento di tornare in campo. Infatti, tra meno di 48 ore, i bianconeri affronteranno la Fiorentina. Oggi Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali, poiché sono rientrati anche i sudamericani. Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro hanno fatto il loro rientro alla base e hanno svolto un lavoro di scarico. Di questi quattro giocatori solo uno sembra essere candidato ad una maglia da titolare sabato al Franchi.

Infatti, il solo Alex Sandro sarà probabilmente in campo dal primo minuto contro la Fiorentina. Paulo Dybala dunque non dovrebbe riuscire a scalare posizioni nelle gerarchie di Maurizio Sarri anche perché Gonzalo Higuain ha potuto sfruttare la pausa per lavorare alla Continassa. Di certo, il numero 10 juventino avrà sicuramente nuove occasioni per provare a far cambiare idea al tecnico toscano poiché da adesso in avanti si giocherà ogni tre giorni.

Sabato al Franchi, Maurizio Sarri siederà ufficialmente per la prima volta sulla panchina della Juve, considerano che nelle prime due giornate di campionato era stato costretto al forfait. Adesso l'allenatore sta bene ed è pronto a dirigere i suoi ragazzi da bordo campo. Proprio per il match di sabato, Sarri sta anche studiando alcune novità e non è da escludere che soprattutto a centrocampo possano esserci dei cambi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Fiorentina

Infatti, sabato potrebbe toccare ad Emre Can, che giocherebbe dal primo minuto con Pjanic e Matuidi, ma attenzione anche a Rabiot, che potrebbe prendere il posto del numero 14 juventino.

Venerdì prima conferenza per Sarri

Quella di venerdì sarà una giornata molto intensa per la Juventus che svolgerà l'allenamento della vigila della gara contro la Fiorentina e poi partirà per Firenze. Domani sarà in programma la conferenza stampa di Maurizio Sarri che si terrà alle 12:30.

Il tecnico parlerà di diversi argomenti e sicuramente non mancheranno le domande sulla formazione che schiererà sabato pomeriggio. In particolare, per la partita contro la Fiorentina è possibile ci siano delle novità nell'undici iniziale. Emre Can e Adrien Rabiot sono candidati ad una maglia da titolare, inoltre in panchina Maurizio Sarri potrà contare su Aaron Ramsey che tornerà, salvo clamorose sorprese, nell'elenco dei convocati.

Per quanto riguarda la difesa e l'attacco non sembrano invece esserci novità e nella retroguardia bianconera ci sarà Danilo, poiché probabilmente De Sciglio sarà fermo ai box. In mezzo si va verso la conferma di Bonucci e De Ligt con Alex Sandro che completerà il quartetto. In attacco, dovrebbero essere confermati Douglas Costa, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Domani, i bianconeri si alleneranno alla Continassa e poi la squadra si sposterà in Toscana.