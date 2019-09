La Lazio ospiterà il Rennes nella 2ª giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti hanno perso all’esordio stagionale contro il CFR Cluj per 2-1. Dopo essere passati in vantaggio con Bastos, si sono visti rimontare dai goal di Ciprian Deac su calcio di rigore e Billel Omrani su colpo di testa. La classifica nel Gruppo E li vede all’ultimo posto con 0 punti, preceduti da Celtic e Rennes, entrambi con 1 punto, mentre al comando ci sono i romeni con 3 punti.

Sarà importante per la squadra di Simone Inzaghi non perdere ancora, altrimenti potrebbe compromettersi la qualificazione ai sedicesimi di finale. La partita Lazio-Rennes verrà trasmessa in diretta tv su Sky, oltre che in chiaro su TV8. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21.00 di giovedì 3 ottobre 2019 allo Stadio Olimpico di Roma. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti dei biancocelesti contro squadre francesi, visto che non hanno mai sfidato il Rennes.

Bilancio positivo della Lazio contro club francesi

La Lazio affronterà per la prima volta il Rennes, ma in passato ha già avuto modo di sfidare club francesi per 22 volte. Il bilancio è di 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo confronto diretto risale alla stagione 2018/19, quando incontrò l’Olympique Marsiglia nella fase a gironi di Europa League. L’andata in trasferta finì 1-3. A segno Wallace, Felipe Caicedo e Adam Marušić per i biancocelesti, mentre Dimitri Payet realizzò la rete dei padroni di casa.

Il ritorno in casa terminò 2-1. Marco Parolo e Joaquín Correa portarono in doppio vantaggio la Lazio, dopodiché accorciò le distanze Florian Thauvin. L’Olympique Marsiglia ha incrociato i biancocelesti anche nella stagione 2005/06 nella semifinale di Intertoto, ottenendo una vittoria (3-0) e un pareggio (1-1), mentre nella stagione 1999/00 di Champions League si dovette arrendere nella fase a gironi perdendo sia l’andata (0-2), che il ritorno (5-1).

Altro recente avversario della Lazio nelle competizioni europee è stato il Nizza. Nella stagione 2017/18 di Europa League vinse entrambe le sfide della fase a gironi la squadra di Simone Inzaghi. L’andata all’Allianz Riviera si concluse 1-3. Padroni di casa in vantaggio con Mario Balotelli, dopodiché ci fu la rimonta firmata da Felipe Caicedo e Sergej Milinković-Savić (doppietta). Il ritorno allo Stadio Olimpico finì 1-0 con l’autorete di Maxime Le Marchand.

Sempre in occasione della fase a gironi di Europa League, ma nella stagione 2015/16, la Lazio incrociò il Saint-Étienne. In quell’occasione finì 3-2 in casa e 1-1 in trasferta.

Questi sono tutti i precedenti dei biancocelesti in Europa League, mentre contro Olympique Lione, Lens, Nantes e Auxerre ci sono state sfide in Champions League o Coppa UEFA. Riusciranno i ragazzi di Simone Inzaghi a battere il Rennes?

Nella rosa di Julien Stephan figurano due vecchie conoscenze della Serie A. In attacco troviamo M’Baye Niang, a segno contro il Celtic su calcio di rigore, mentre a centrocampo c’è Clément Grenier, che per pochi mesi ha vestito la maglia della Roma, giocando una manciata di partite. Nel derby contro la Lazio ha assistito dalla panchina al match perso dai giallorossi per 1-3.