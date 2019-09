Il primo avversario in Europa League per la Lazio sarà il CFR Cluj. La partita della 1ª giornata del Gruppo E verrà disputata allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu giovedì 19 settembre 2019. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 18.55. Impegno in trasferta per i biancocelesti che non hanno mai affrontato la squadra romena in passato. I tifosi laziali avranno la possibilità di vedere il match in diretta tv solamente su Sky (streaming su Sky Go), dal momento che TV8 proporrà la sfida della Roma. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra Lazio e club della Romania.

Bilancio dei biancocelesti contro squadre romene

La Lazio torna ad affrontare una squadra romena a distanza di due stagioni, sempre in Europa League. L’ultimo confronto diretto risale alla stagione 2017/18 contro la Steaua Bucarest. In quell’occasione perse 1-0 all’andata alla National Arena, con goal di Harlem Gnohéré. Il ritorno allo Stadio Olimpico finì 5-1, con le reti di Ciro Immobile (tripletta), Bastos e Felipe Anderson.

Fu praticamente inutile la marcatura di Harlem Gnohéré nel finale. I biancocelesti si qualificarono agli ottavi di finale, dove eliminarono la Dinamo Kiev, ma poi vennero estromessi dalla competizione europea per mano del Salisburgo al turno successivo.

Nella stagione 2011/12, sempre in Europa League, l’avversario della Lazio fu il Vaslui. Si registrarono due pareggi. L’andata in casa terminò 2-2.

Djibril Cissé aprì le marcature, dopodiché ci fu la doppietta di Wesley a ribaltare il risultato. Giuseppe Sculli rimise il punteggio in parità. Il ritorno in trasferta finì 0-0. I biancocelesti superarono la fase a gironi, ma non andarono oltre i sedicesimi di finale, dove vennero eliminati dall’Atlético Madrid, poi vincitore del trofeo.

Nella stagione 2007/08 fu la Dinamo Bucarest ad affrontare la Lazio.

Questa volta nei preliminari di Champions League. Si registrò un pareggio per 1-1 allo Stadio Olimpico, con i goal di Massimo Mutarelli e Ionel Danciulescu. La sfida al Lia-Manoliu-Stadion terminò 1-3. Dopo il vantaggio di Florin Bratu per i padroni di casa, ci furono le reti di Tommaso Rocchi (doppietta) e Goran Pandev.

Per quanto riguarda il CFR Cluj, non si tratterà della prima volta che affronta una squadra italiana.

In passato ha incrociato Inter e Roma. Ha rimediato 2 sconfitte contro i nerazzurri, mentre contro i giallorossi ha ottenuto 2 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. I ragazzi di Simone Inzaghi riusciranno ad avere la meglio sui ragazzi di Dan Petrescu? Una volta archiviata la partita contro il CFR Cluj, la Lazio affronterà il Rennes alla 2ª giornata, stavolta la sfida si giocherà allo Stadio Olimpico.