La Serie A prosegue con i suoi appuntamenti. Sabato 28 settembre si gioca Juventus-Spal, match valido per la sesta giornata di campionato. Le due formazioni andranno a caccia di una vittoria, seppur per diversi motivi. Da un lato c'è una Juventus che si trova costretta a inseguire l'Inter capolista, dall'altro una Spal che sta faticando parecchio in questo torneo e deve assolutamente conquistare punti in ottica salvezza.

Nell'ultimo turno la Juve ha sudato ma alla fine è riuscita ad imporsi sul campo del Brescia, mentre la Spal è crollata in casa in uno scontro diretto con il Lecce. Un ko davvero pesante.

Sarri è in emergenza in difesa

Per Juventus-Spal la formazione bianconera è davvero in alto mare. Questo perché la lista degli infortunati è lunga, specie in difesa. Ai lungodegenti De Sciglio e Chiellini si è infatti aggiunto Danilo, che non sarà sicuramente della partita.

In più c'è da considerare il lutto familiare che ha colpito Alex Sandro. Il laterale sinistro brasiliano è tornato in patria e difficilmente potrà scendere in campo, anche per via del lungo viaggio che dovrà affrontare sia all'andata che al ritorno, senza considerare lo stato d'animo del calciatore. Sarri, insomma, dovrà inventarsi qualcosa dietro se vorrà mantenere una linea a quattro, visto che di fatto ha esaurito gli esterni in difesa.

Juventus-Spal: chi gioca tra i bianconeri?

Considerate le difficoltà difensive, è probabile che il tecnico della Juventus Sarri confermi il 4-3-1-2 come modulo, schierando un centrocampista in più in protezione della linea arretrata. In porta Szczesny, mentre a destra ci sarà posto sicuramente per Cuadrado, giocatore che sa ricoprire più ruoli. Al centro giocheranno Bonucci e De Ligt, mentre il rebus riguarda la fascia sinistra.

Sarri in quel ruolo potrebbe adattare Demiral oppure far scalare uno dei centrocampisti, Matuidi o Emre Can. La prima pista sembra quella più percorribile.

A centrocampo confermato Pjanic in regia, che giocherà dal primo minuto, ai suoi fianchi ci dovrebbero essere Khedira e Matuidi, sempre che quest'ultimo non giochi come terzino. Altrimenti spazio a Rabiot, che ha bisogno di giocare per entrare maggiormente nel vivo del gioco.

Quindi nel ruolo di trequartista Sarri potrebbe confermare Ramsey, che nell'ultima partita di Brescia ha fatto vedere grandi cose, risultando essere il migliore in campo. Anche in attacco in realtà c'è qualche dubbio. Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi in gruppo e questo fa pensare che il portoghese sarà regolarmente al suo posto. Come partner sono in crescita le quotazioni di Dybala, che sembra essere favorito su Higuain come probabile titolare.