La 4ª giornata di Serie A verrà disputata dopo gli impegni nelle coppe europee. Il turno di campionato proporrà il derby della Madonnina come big match. Milan e Inter si affronteranno a San Siro sabato 21 settembre 2019 alle ore 20:45. I tifosi potranno guardare la partita in diretta tv su DAZN. I rossoneri non vincono in casa dalla stagione 2015/16, quando s’imposero per 3-0 con i goal di Alex, Carlos Bacca e M’Baye Niang.

Da allora si sono registrati 2 pareggi e la sconfitta della passata stagione per 2-3.

Fu un match ricco di emozioni. I nerazzurri passarono in vantaggio subito con Matías Vecino e raddoppiarono a inizio ripresa con Stefan de Vrij. Poco dopo ci fu la rete di Tiemoué Bakayoko ad accorciare le distanze, ma un’ingenuità di Samu Castillejo mandò Lautaro Martínez dal dischetto. L’attaccante argentino trasformò il calcio di rigore.

Mateo Musacchio segnò dopo pochi minuti, ma il Milan non fu poi in grado di pareggiare. Si tratterà del derby numero 86 in casa rossonera in Serie A. Il bilancio è di 28 vittorie a favore del Diavolo, contro 25 pareggi e 32 sconfitte. Considerando le sfide complessive in campionato, abbiamo un bilancio di 51 vittorie, a fronte di 55 pareggi e 64 sconfitte. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo tra i ragazzi di Marco Giampaolo e Antonio Conte, vediamo quali altre partite ci attenderanno nel weekend.

Calendario 4ª giornata, programma anticipi e posticipi

Il programma si aprirà venerdì 20 settembre 2019 con l’anticipo Cagliari-Genoa. La sfida a tinte rossoblù di scena alla Sardegna Arena comincerà alle ore 20:45 e verrà trasmessa su Sky. Lo stesso accadrà per il match Udinese-Brescia di sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00. Nel tardo pomeriggio scenderà in campo anche la Juventus. I ragazzi di Maurizio Sarri affronteranno l’Hellas Verona davanti al proprio pubblico alle ore 18.00 con diretta tv su Sky.

I bianconeri, dopo un avvio impegnativo in questa stagione, si troveranno davanti una delle neo-promosse, contro cui sulla carta sarà più semplice ottenere 3 punti. La 4ª giornata di campionato proseguirà domenica 22 settembre 2019 alle ore 12.30 con Sassuolo-Spal. Il lunch match sarà visibile su DAZN, al pari della partita del Napoli sul terreno di gioco del Lecce alle ore 15.00. La squadra di Carlo Ancelotti scenderà in campo dopo il difficile impegno europeo contro il Liverpool.

Tra gli altri impegni pomeridiani avremo Bologna-Roma e Sampdoria-Torino, entrambi su Sky. A seguire si disputerà l’interessante sfida tra Atalanta e Fiorentina alle ore 18.00, con diretta tv su Sky. Chiuderà il programma il posticipo Lazio-Parma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Anche il match dei biancocelesti sarà trasmesso su Sky. Una volta archiviata la 4ª giornata, ci attenderà il primo turno infrasettimanale della stagione, che tra le sfide più importanti proporrà Inter-Lazio.