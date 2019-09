Il Calciomercato estivo potrebbe regalare interessanti colpi in queste ultime ore di trattative, considerando che le società di vertice sono molte attive sia in acquisti che in cessioni.

La Juventus, dopo le parole di Paratici e di Martusciello, ha confermato sia Dybala che Matuidi. Intanto il difensore centrale Daniele Rugani, con l'infortunio di Chiellini, secondo alcune fonti potrebbe rimanere a Torino, anche se le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Germania, nello specifico dalla testata Bild, parlerebbero di un interesse bianconero per il difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng e quindi questo faciliterebbe la partenza del difensore toscano.

Lo stesso Boateng non avrebbe partecipato all'allenamento e alla shooting fotografico della società bavarese.

A proposito di mercato, ha parlato nelle scorse ore a Calciomercato.com l'ex direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti, che attualmente è senza squadra. Lo stesso ha svelato una clamorosa notizia di mercato di qualche anno fa, quando era direttore sportivo al Bari. Perinetti ha infatti affermato che James Rodriguez è stato vicino al trasferimento in Italia, un acquisto che sarebbe potuto essere eseguito in comproprietà fra la società pugliese e la Juventus.

'James vicino alla Juve quando ero a Bari, volevamo acquistarlo in comproprietà'

Un acquisto che si sarebbe sviluppato in comproprietà fra Bari e Juve, quello riguardante James Rodriguez. Poi però i bianconeri ebbero un ripensamento e di conseguenza non se ne fece niente.

In merito al possibile arrivo in questo calciomercato estivo del centrocampista offensivo colombiano, magari al Napoli, il direttore sportivo ha sottolineato come sia difficile possa arrivare, dato che poi la società campana ha definito poi sia l'acquisto del centrocampista offensivo messicano Lozano che quello della punta Llorente.

Lo stesso Perinetti ha parlato del mercato di altre società, soffermandosi su Cagliari e Genoa che sicuramente hanno incrementato la qualità delle rispettive rose e della Serie A in generale.

La scelta di Perinetti di lasciare il Genoa

Riguardo alla sua scelta di lasciare il Genoa, Perinetti ha affermato che gli è sembrato doveroso farlo soprattutto per la stagione non ideale della società ligure.

Proprio da direttore sportivo al Genoa ha portato in Italia l'attuale punta del Milan Piatek, vera e propria intuizione della società ligure dello scorso anno.

Il direttore sportivo però ha sottolineato come il merito dell'arrivo della punta polacca è del presidente Preziosi, che lo ha voluto acquistare in maniera veloce. Erano evidenti le doti realizzative della punta che inevitabilmente, quando gli si è presentata l'opportunità di andare al Milan, l'ha colta al volo.