Si alternano voti alti e bassi nelle pagelle di Lazio-Roma, derby della capitale valido per la seconda giornata di Serie A. Risultato finale 1-1. Una partita davvero densa di emozioni, sia da una parte che dall'altra, basti pensare che nel primo tempo sono stati colpiti ben cinque pali, tre dai biancocelesti e due dai giallorossi. La Roma si è portata in vantaggio grazie ad un rigore di Kolarov, poi però la Lazio ha agguantato il pareggio nella ripresa con Luis Alberto. Nel finale ancora un palo della Lazio, scheggiato da Parolo.

I voti dei biancocelesti

Strakosha 6: dei due portieri è il meno impegnato, incassa un gol ma nel complesso non dispiace.

Luiz Felipe 5: un primo tempo nel quale non brilla e viene anche ammonito. Esce prima dell'intervallo. Dal 40' Bastos 6: non si fa prendere dall'emozione e gioca un derby positivo.

Acerbi 6.5: dalle due parti non si passa, conferma di essere uno dei migliori centrali italiani in circolazione.

Radu 6: gioca da veterano, si becca un giallo e non lesina mai l'impegno.

Lazzari 6: forse andrebbe servito più spesso, comunque un ottimo acquisto da parte dei biancocelesti. Segna nel recupero, ma il gol gli viene annullato.

Milinkovic-Savic 6: commette il fallo di mano che porta al rigore giallorosso, poi si riscatta nella ripresa. Dal 71' Parolo 6: assicura più copertura rispetto al compagno e nel finale va vicino al gol.

Leiva 6.5: dirige l'orchestra con buoni ritmi. Suo il primo palo del derby.

Luis Alberto 7: è sempre nel vivo del gioco e firma il gol del pareggio con una conclusione precisa.

Lulic 5.5: non è stato il suo miglior derby. Dal 78' Jony ng: un quarto d'ora per assaggiare l'atmosfera del derby.

Correa 6.5: meriterebbe il sette nelle pagelle di Lazio-Roma, ma si divora un gol incredibile nella ripresa.

Immobile 6.5: corre tanto, colpisce un legno, gioca per la squadra. Un attaccante davvero completo.

Le pagelle giallorosse

Pau Lopez 6.5: attento, concentrato. Subisce un gol, ma senza particolari colpe.

Florenzi 6: non deve essere facile cambiare ruolo e partita a pochi minuti dal fischio d'inizio. Dà il massimo. Dal 88' Diawara ng: spiccioli per lui.

Mancini 5: gioca al posto di Juan Jesus ma non cambia la sostanza, perché la difesa balla troppo.

Fazio 5: gli inserimenti dei laziali lo fanno lavorare parecchio.

Kolarov 6.5: non sente la pressione del derby, trasforma il rigore e prova più volte a sostenere la fase offensiva.

Pellegrini 6: come filtro non funziona granché, è un centrocampista dai piedi buoni e il meglio lo dà quando deve costruire.

Cristante 6: fa davvero un grandissimo lavoro in mezzo al campo, più quantità però che qualità.

Under 5.5: era uno dei protagonisti più attesi, le sue giocate però non sono risultate determinanti.

Dal 67' Pastore 6: poco più di venti minuti nei quali però non lascia il segno.

Zaniolo 7: uno dei migliori della Roma e non solo per i due pali colpi. I suoi "strappi" sono fondamentali per i giallorossi. Dal 78' Santon ng: in campo per dare maggiore copertura alla squadra.

Kluivert 6: sufficienza di stima, perché si ritrova titolare a pochi minuti dal via. Gli manca sempre qualcosina per essere più incisivo.

Dzeko 6: gioca da centravanti ma anche da playmaker offensivo, sempre utile per la sua squadra, spende tante energie.