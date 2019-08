Parte da Lentini la volata di mister Giovanni Cornacchini verso la Serie B: il suo Bari infatti sarà ospite della Sicula Leonzio al Sicula Trasporti Stadium, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30.

L'avvio di stagione per i galletti biancorossi non è stato particolarmente entusiasmante: Simeri e compagni infatti hanno dovuto incassare una cocente eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, avvenuta per mano di un Avellino mai domo, capace di superare di misura la corazzata pugliese.

In virtù del risultato maturato al Partenio-Lombardi, per il Bari resta l'amaro in bocca per il precoce addio alla competizione, nonostante sia riuscito a superare tra le mura amiche all'esordio la Paganese per 3-2.

Di fronte una Sicula Leonzio che ha chiuso il campionato con la nomea di squadra rivelazione: la formazione di Vito Grieco certamente vorrà mantenere questa particolare investitura, provando a fare lo sgambetto al Bari nel match d'esordio.

Si apre un campionato avvincente come non mai, con tante squadre blasonate che si contenderanno i pochi posti a disposizione che garantiranno la promozione in Serie B.

Sicula Leonzio-Bari, le probabili formazioni

In vista del match del Sicula Trasporti Stadium, in programma questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 17.30, i tecnici Cornacchini e Grieco dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

SICULA LEONZIO (4-3-3): Nordi; Parisi, Sosa, Ferrini, Sabatino; Palermo, Sicurella, Maimone; Vitale, Scardina, Grillo.

Allenatore: Vito Grieco

BARI (4-2-3-1): Frattali; Berra, Di Cesare, Sabbione, Costa; Hamlili, Scavone; Kupisz, Neglia, Terrani; Antenucci. Allenatore: Giovanni Cornacchini

🎙📹 Mister #Cornacchini pre #SiculaLeonzioBari ⚪️🔴🐔

’Finalmente si inizia. Noi siamo il Bari, una squadra forte, che affronterà le partite con la determinazione e convinzione giusta.

I tifosi ci sono vicini, lo hanno dimostrato,un ulteriore aiuto per fare meglio’@sscalciobari pic.twitter.com/Gl6QFVEQde — SSC Bari (@sscalciobari) August 23, 2019

