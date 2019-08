In attesa del big match fra Juventus e Napoli, a tenere banco in questi giorni è sicuramente il mercato che chiuderà ufficialmente il 2 settembre.

Una delle società più attive è quella bianconera, impegnata soprattutto ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Dopo l'infortunio di Chiellini però, una delle partenze programmate salterà inevitabilmente, ci riferiamo infatti alla cessione di Rugani, che resterà come quarto centrale.

Gli altri esuberi, Matuidi e Mandzukic, sarebbero stati offerti all'Inter (più 40 milioni di euro) per arrivare ad Icardi, offerta che sarebbe stata rifiutata dalla società di Suning. Continua però la politica sui giovani della dirigenza bianconera, che quest'anno oltre a rafforzare la prima squadra con innesti giovani (su tutti De Ligt e Demiral), ha investito anche sulle giovanili, ad esempio per l'Under 16 sono arrivati i giovani Finnan, Cerci e Joel Ribeiro, mentre l'acquisto top della Juventus under 23 è la punta francese ex Lione Rafia.

Secondo Sky Sport, la Juventus avrebbe inoltre definito un ulteriore acquisto per la seconda squadra bianconera, che come sappiamo giocherà in Serie C: parliamo della punta Han, prelevato dal Cagliari.

Juventus, definito l'acquisto di Han

Secondo la nota emittente satellitare, la Juventus ha acquistato dal Cagliari la punta coreana Kwang-Song Han. Il giocatore classe '98 era stato vicino ai bianconeri già l'anno scorso, ma la somma richiesta dalla società sarda (15 milioni di euro) fu ritenuta eccessiva dai dirigenti bianconeri che decisero di non investirci.

L'acquisto sarebbe stato definito sulla base di cinque milioni di euro ed il giocatore andrà a rafforzare la Juventus Under 23. La volontà dei bianconeri di investire sul coreano sarebbe giustificata anche da motivi di marketing: il giovane coreano è molto seguito in Corea del Nord e sarebbe un modo per la Juventus per sviluppare il proprio brand anche in terra asiatica. Secondo l'Unione Sarda, però oltre ai 5 milioni di euro fra prestito ed obbligo di riscatto, la Juventus dovrà pagare ulteriori 8 milioni di euro alle prime presenze e ai primi gol e soprattutto una percentuale della futura rivendita di ben 50% che riceverà il Cagliari in caso di cessione per una somma superiore ai 10 milioni di euro. Segnale evidente della fiducia della società sarda nelle capacità tecniche del giovane coreano.

Il mercato della Juventus

La situazione Icardi è intanto quella a tenere banco in questi ultimi due giorni di Calciomercato: come riportato prima, l'Inter avrebbe rifiutato un'importante offerta per Icardi, di 40 milioni più i cartellini di Mandzukic e Matuidi. Il club nerazzurro preferirebbe uno scambio alla pari con Dybala oppure un'offerta cash di 70 milioni di euro.