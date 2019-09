Uno dei nomi accostati all'Inter nell'ultima sessione estiva di Calciomercato è stato quello di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la società nerazzurra avrebbe tentato di portarlo a Milano subito dopo la partenza di Icardi per Parigi. Il centrocampista serbo piace da sempre all'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, che ha provato a portarlo alla Juventus quando era ancora un dirigente juventino nell'estate del 2018, ma anche al tecnico Antonio Conte.

L'allenatore salentino, infatti, lo vedeva come il rinforzo ideale per perfezionare il centrocampo dopo gli arrivi di Nicolò Barella e Stefano Sensi. All'Inter manca proprio un giocatore in mezzo al campo dotato di grande fisicità ma, allo stesso tempo, anche di grandi qualità tecniche e Milinkovic-Savic sembrava essere l'elemento perfetto che rispondeva a tutte queste caratteristiche.

Il tentativo dell'Inter

Questa sera l'Inter affronterà la Lazio allo stadio Meazza, nel match valido per la quinta giornata di Serie A.

Una gara molto sentita in particolar modo da Sergej Milinkovic-Savic, che decise anche la sfida dello scorso anno nel girone di ritorno. Il centrocampista serbo, infatti, è consapevole di essere stato l'oggetto del desiderio della società nerazzurra nell'ultima sessione di calciomercato, vista la grande stima che nutrono nei suoi confronti Giuseppe Marotta e Antonio Conte.

Il club nerazzurro ha fatto un tentativo per portarlo a Milano questa estate, pur essendo andato a vuoto.

Il tutto era legato alle uscite, soprattutto per motivi di bilancio visti i pesanti investimenti che erano stati fatti già con Barella, Sensi e Lukaku. Per questo l'Inter ha potuto muoversi solo negli ultimi giorni di mercato, quando stava definendo la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain, in prestito oneroso con diritto di riscatto in un'operazione complessiva da settanta milioni di euro.

La proposta fatta dal club meneghino alla Lazio è stata presumibilmente la stessa. Il patron biancoceleste, Claudio Lotito, stando a quanto riportato da Il Messaggero, ha deciso di rifiutare a prescindere dall'entità dell'offerta, visto che non c'era il tempo necessario per riuscire a sostituire uno dei migliori elementi in rosa.

Assalto rinviato

Assalto dell'Inter solo rinviato alla prossima estate.

I nerazzurri, molto probabilmente, incasseranno quasi 150 milioni di euro dalle cessioni di Joao Mario, Gabigol, Perisic e Icardi. Una cifra molto consistente, che potrebbe essere utilizzata in parte per accontentare il tecnico, Antonio Conte, regalandogli quel centrocampista dalle grandi doti fisiche e qualità tecniche come Milinkovic-Savic. Il patron della Lazio, Claudio Lotito, sarebbe disposto a trattare per offerte intorno agli ottanta milioni di euro.