Domani alle ore 15 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium la Spal, una gara complicata, soprattutto per le pesanti defezioni esistenti nell’undici titolare. Maurizio Sarri ha sostenuto la conferenza di vigilia, durante la quale ha assicurato che nonostante l’assenza di tutti i terzini di ruolo lui non giocherà con la difesa a tre perché altrimenti si finirebbe per essere in cinque nel pacchetto arretrato.

Per sopperire all’assenza di Mattia De Sciglio, Danilo Luiz e Alex Sandro (in Brasile per un grave lutto), il tecnico sta facendo degli esperimenti, provando anche un giocatore della Primavera: "Penso di provare Cherubini anche oggi, la difesa a tre per me è difficilmente proponibile".

L’intervistato lamenta la difficoltà di recepire esterni offensivi e difensivi, comunque ieri ha provato una soluzione, oggi ne sperimenterà un’altra.

Emre Can, escluso dalla lista Champions League, è molto probabile che non sia tra i titolari contro la Spal perché, secondo il tecnico, non ha ancora elaborato del tutto la delusione per non disputare la fase a gironi del torneo europeo. Anche Rugani e Mandzukic non saranno impiegati nella sfida di domani: l’italiano, per Sarri, in seguito avrà le sue opportunità di gioco e spetta a lui sfruttarle al meglio, mentre il croato finché non si chiuderà il mercato in Qatar non sarà convocabile.

Il tecnico è dubbioso sull’impiego di Aaron Ramsey perché ha giocato due spezzoni di gara consecutivi e non è ancora in grado di espletare tutta la partita, dato che proviene da un lungo infortunio: "Stiamo cercando di preservarlo dal punto di vista del minutaggio".

Sul modulo

L’ex Napoli e Chelsea è contento che Andrea Barzagli entri a far parte del suo staff: la proposta all’ex difensore era stata fatta a giugno, ma lui ha rimandato la risposta a settembre.

Il compito dell’ex numero 15 bianconero sarà quello di ammaestrare al meglio i difensori come Juan Cuadrado, che ha ampi margini di miglioramento nel ruolo terzino. Alla domanda se Ronaldo sia più compatibile con Higuain o con Dybala sottolinea che i tre attaccanti sono grandi campioni e possono coesistere in coppia o addirittura in alcuni spezzoni di gara tutti e tre insieme: "Penso possano coesistere in coppia e in certe fasi della partita anche a tre".

Contro il Brescia la Juventus si è presentata con il 4-3-1-2, dopo il primo mese in cui ha adoperato il tridente, modulo che ha dato risultati incoraggianti, ma non è detto che sia quello giusto in assoluto: "Vediamo dopo una serie di partite, ma secondo me è giusto averli tutti e due in canna". Per quanto riguarda il ruolo di trequartista, affidato a Ramsey nella sfida del Rigamonti, secondo Sarri può essere affidato sia a Dybala che a Bernardeschi.

La prestazione di Rabiot contro il Brescia non ha entusiasmato, ma ha ampi margini di miglioramento visto che deve ancora abituarsi al calcio italiano.