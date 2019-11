L’obiettivo della Juventus è continuare a migliorare la rosa e in quest’ottica non ha mai smesso di seguire Paul Pogba. Fabio Paratici la scorsa settimana è volato a Londra per fare il punto su alcuni affari e se da un lato ha dato una sbirciatina per l’ex bianconero, dall’altro ha buttato l’occhio su una possibile occasione di mercato, individuata in Tahith Chong. L’olandese classe 1999 fa parte della giovane generazione dei Red Devils e le sue prestazioni in ambito giovanile mostrerebbero che è un talento dal futuro assicurato.

Agli ordini di Ole Gunner Solskjaer ha totalizzato circa dieci presenze tra questa e la passata stagione. Lo scarso impiego, non soddisfa l’attaccante esterno che già starebbe pensando a lasciare Manchester. Secondo "La Gazzetta dello Sport" e il "Corriere di Torino", Paratici avrebbe drizzato le antenne anche perché il giocatore è in scadenza di contratto e per lui sarebbe l’ennesimo colpo di mercato a parametro zero.

Il ds in occasione dell’imminente rinnovo di Szczesny ha avuto modo di parlare con l’agente Jonathan Barnett che cura gli affari dell’olandese. I tifosi dello United sono in apprensione perché vorrebbero evitare che il talento cresciuto nel vivaio possa seguire le orme di Paul Pogba che nel 2012 si è trasferito gratis a Torino.

I trascorsi

Se il ds bianconero è intrigato da Chong non molla la pista che porta al transalpino campione del mondo di Russia 2018.

In estate la dirigenza della Continassa ha provato ad accaparrarsi il centrocampista, ma i Red Devils hanno sparato troppo alto per tutti, tanto che anche il Real Madrid ha dovuto arrendersi di fronte alla richiesta di 150 milioni di euro. Pogba già in estate ha espresso il desiderio di voler cambiare aria e adesso sarebbe più determinato che mai a perseguire la sua intenzione. La scadenza del suo contratto è fissata nel giugno 2021, per cui lo United potrebbe abbassare le sue pretese e la Juventus sarebbe sempre in agguato per approfittare di ogni spiraglio.

La corsia preferenziale

La triade dirigenziale, consapevole della difficoltà per il Pogba bis, può contare sulla conoscenza di Mino Raiola, agente del giocatore. I rapporti con il manager italo-olandese sono molto buoni, basti ricordare l’ultimo affare riguardante Matthijs De Ligt. L’estroso centrocampista dal canto suo sarebbe propenso ad un ritorno sotto la Mole e lo evidenziano i post sui social, l’ultimo dei quali su Bonucci recita “capitanooo” corredato da emoji di grande stima.

Durante il blitz londinese il Chief Football Officer, ha tastato il terreno per capire se i rossi di Manchester siano ancora interessati a Mario Mandzukic, ormai fuori rosa. I risultati di questa indagine evidenzierebbero la volontà dei Red Devils di acquistare il croato, ma a prezzo stracciato. Quando manca un mese e mezzo alla sessione invernale, il Calciomercato si annuncia già incandescente.