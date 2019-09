Nelle ultime settimane si è parlato molto della compilazione da parte della Juventus della lista Champions. I bianconeri, infatti, hanno una rosa composta da 25 giocatori, ma nell'elenco europeo ne possono inserire solo 22. Dunque in molti si sono chiesti chi sarebbe rimasto fuori da questa lista. Purtroppo nei giorni scorsi Giorgio Chiellini si è rotto il crociato e perciò il suo nome per forza di cose non è presente in questo elenco.

Le altre esclusioni invece non sono state per nulla facili, ma alla fine Maurizio Sarri ha dovuto tirare le somme. Il reparto che ha causato più interrogativi è il centrocampo. Infatti, la Juve può contare su Emre Can, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Questi ultimi due sembravano ad un passo dal lasciare Torino ma poi i piani sono cambiati.

Sia Khedira che Matuidi hanno conquistato Sarri che adesso li ritiene al centro del suo progetto ed entrambi sono diventati due titolarissimi. Dunque il tecnico ha deciso di escludere Mario Mandzukic, Giorgio Chiellini ed Emre Can. Il tedesco e il croato dunque non parteciperanno alle gare del girone di Champions League. Già questa mattina, i vari media indicavano proprio in Emre Can il nome del giocatore che Maurizio Sarri avrebbe escluso dalla lista europea.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Poco fa la Juve ha comunicato l'elenco ufficiale e le indiscrezioni circolate in mattinata sono state confermate con l'esclusione proprio del numero 23 juventino.

La lista completa per la Champions

Le squadre europee entro la mezzanotte dovevano consegnare la lista Champions. Poco fa, la Juve ha reso noto sul suo sito internet l'elenco dei bianconeri che potranno prendere parte al girone della competizione europea.

Ecco la lista dei 22 giocatori scelti da Maurizio Sarri: Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Matthijs De Ligt, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsey, Paulo Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain, Daniele Rugani, Adrien Rabiot, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur, Carlo Pinsoglio, Federico Bernardeschi e Gianluigi Buffon.

Chiellini operato al ginocchio

Giorgio Chiellini, quest'oggi, è stato operato al ginocchio dal professor Fink. Il numero 3 juventino è stato sottoposto ad intervento chirurgico in quel di Innsbruck in seguito alla rottura del legamento crociato. L'operazione è andata a buon fine e il club bianconero ha comunicato che la prognosi per il suo Capitano dovrebbe essere di circa 6 mesi. Dunque Chiellini dovrebbe tornare in primavera, il suo obiettivo è quello di tornare per le fasi finali della stagione.