La Juventus, oltre a pensare alle cessioni per il mercato di gennaio, vorrebbe puntellare alcuni ruoli che necessitano di rinforzi in quanto mancano delle alternative valide. Risolto il problema del terzino destro con l'adattamento, con notevoli risultati, del colombiano Cuadrado, altra esigenza dei bianconeri è trovare una riserva valida ad Alex Sandro, che attualmente è sempre stato impiegato da Sarri se si esclude il match contro la Spal, quando il brasiliano è stato costretto a ritornare in Brasile per un lutto familiare.

Sulla fascia sinistra, con i recuperi di Danilo e De Sciglio, il tecnico toscano potrebbe adattare loro ma apprezzerebbe giocatori maggiormente di ruolo. Secondo le ultime indiscrezioni, a gennaio la Juventus potrebbe ritornare alla carica per il terzino del Napoli Hysaj, non considerato titolare da Ancelotti nella squadra campana. Attualmente infatti il giocatore è chiuso sulla fascia sinistra da Ghoulam e Mario Rui mentre sulla destra da Di Lorenzo e Malcuit e potrebbe quindi considerare una cessione per il calciomercato invernale.

Juventus, torna di moda per gennaio Hysaj

Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino del Napoli Hysaj potrebbe lasciare la società campana nel mercato di gennaio soprattutto per il poco spazio trovato da titolare in questo inizio di stagione. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Roma ma anche della Juventus, considerando anche i recenti infortuni ma anche le poche alternative sulla fascia sinistra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus SSC Napoli

Hysaj è in grado di disimpegnarsi sulla fascia sinistra e sulla destra nella maniera ideale, inoltre è cresciuto difensivamente e anche in fase offensiva per merito del lavoro del tecnico bianconero Maurizio Sarri, che lo ha allenato all'Empoli e lo ha voluto anche al Napoli. Di solito il tecnico toscano preferisce che uno dei terzini sia più difensivo rispetto all'altro ed in questo senso l'acquisto di Hysaj farebbe rifiatare Alex Sandro e allo stesso tempo garantirebbe maggior libertà di spinta sulla fascia destra a Cuadrado.

Le altre trattativa bianconere

A gennaio però la Juventus dovrà necessariamente pensare a cedere prima di investire: in questo senso si attendono novità dal fronte Emre Can e Mandzukic, che potrebbero finire al Manchester United, e da Perin e Pjaca, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni subiti la scorsa stagione e che potrebbero trasferirsi in prestito a gennaio soprattutto per recuperare la forma ottimale.

Sul portiere ex Genoa ci sarebbe il Benfica, vicino al suo acquisto anche in estate, mentre sul centrocampista offensivo ci sarebbero quattro società di Serie A interessate: Sampdoria, Genoa, Bologna e Cagliari.