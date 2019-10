C'è grandissimo entusiasmo alla Juventus dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha dimostrato tutta la sua forza, giocando un match praticamente perfetto contro una squadra che aveva vinto tutte le partite di campionato finora. Intanto, continuano ad arrivare importanti notizie di mercato per quanto riguarda il club bianconero. Le ultime news si concentrano su Christian Eriksen, vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che lo segue da tantissimo tempo.

Il direttore sportivo bianconero lo ha infatti cercato anche nella scorsa sessione di Calciomercato estivo, ma il danese alla fine ha deciso di rimanere al Tottenham. Il club britannico sta cercando di convincerlo a rinnovare il contratto (che scadrà al termine della stagione in corso), ma il forte centrocampista non avrebbe alcuna intenzione di rimanere a giocare in Premier League.

Eriksen verso l'addio al Tottenham, che già cerca l'erede

Il club londinese si sarebbe ormai rassegnato a perdere il danese al termine della stagione.

A riferirlo è il noto quotidiano britannico "Daily Mail", che sottolinea come il Tottenham avrebbe già trovato l'erede di Eriksen. Si tratterebbe di James Maddison, talentuoso numero dieci del Leicester di Brendan Rodgers. Il classe 1996 ha messo insieme una serie di prestazioni davvero molto convincenti e sta tenendo l'ex club di Claudio Ranieri in zona Champions League. La valutazione di Maddison è ormai schizzata a cinquanta milioni di euro e il Tottenham sarebbe disposto a mettere sul piatto tale cifra per assicurarsi le sue prestazioni.

Il club londinese avrebbe dunque aperto alla cessione di Eriksen, sul quale è molto forte l'interesse della Juventus. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato del club bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo Eriksen

Nella prossima sessione di calciomercato invernale la Juventus potrebbe puntare su Eriksen. Il Tottenham, infatti, non vorrebbe perderlo a parametro zero al termine della stagione e avrebbe intenzione di recuperare la cifra da investire per il suo sostituto.

La Juventus dovrà però fare i conti con la concorrenza di due top club del calcio europeo, ovvero Real Madrid e Manchester United, che vorrebbero puntare su Eriksen per la seconda parte di stagione. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nei prossimi giorni.

Un altro giocatore che piace moltissimo alla dirigenza della Juventus e al tecnico Maurizio Sarri è Kanté, perno del centrocampo del Chelsea, valutato almeno cinquanta milioni di euro.

Su di lui, comunque, è molto forte anche l'interesse del Real Madrid, dal momento che il centrocampista sarebbe un pallino di Zidane.