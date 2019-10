La Juventus è pronta ad affrontare un importante match domenica sera contro l'Inter e, in caso di vittoria, potrebbe superare la squadra di Conte e diventare prima in classifica. La Champions League ha dato evidentemente ulteriore consapevolezza ad una squadra che sembra stia piano piano assorbendo i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri. Oltre al calcio giocato, altro argomento molto chiacchierato dai media sportivi è sicuramente il Calciomercato, nonostante sia passato più di un mese dalla chiusura di quello estivo.

Si parla molto dei possibili parametri zero che interesserebbero alla Juventus per la prossima stagione, ma la dirigenza bianconera però continua a sondare il terreno anche per giocatori che stanno emergendo a livello internazionale. Su tutti spicca sicuramente, secondo diverse indiscrezioni, il nome di Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo diventato oramai una certezza per la mediana del Napoli a tal punto che ha attirato l'interesse di molte società europee, su tutte Barcellona e Real Madrid.

Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo Don Balon, ripreso da diverse testate italiane, alla lista delle pretendenti al centrocampista spagnolo si sarebbe aggiunta anche la Juventus.

Juventus starebbe sfidando Barcellona e Real per Fabian Ruiz

Come scrive Don Balon, su Fabian Ruiz ci sarebbe anche l'interesse della Juventus. Il centrocampista del Napoli, arrivato lo scorso anno per circa 30 milioni di euro dal Betis Siviglia, è diventato oramai importante non solo per la squadra partenopea ma anche per la nazionale spagnola.

Attualmente è valutato 50 milioni di euro, ma se continuerà a regalare importanti prestazioni, il suo prezzo è destinato ad incrementare. E, come è noto, è difficile trattare con De Laurentiis, che ha sempre chiesto molto per i suoi giocatori. Non arrivano però conferme dai media sportivi italiani sul presunto interesse della Juventus per Fabian Ruiz e di sicuro, qualora il presidente del Napoli decidesse di cederlo, preferirebbe farlo ad altro società che non siano quella bianconera.

Il mercato della Juve

Se Fabian Ruiz è un possibile giocatore seguito dalla dirigenza bianconera, lo stesso si può dire di altri che il prossimo anno si libereranno a parametro zero: su tutti si fanno i nomi di Eriksen e Alderweireld del Tottenham, di Willian del Chelsea, di Matic del Manchester United e di Meunier del Paris Saint Germain. Soprattutto il centrocampista danese sarebbe probabilmente il più appetibile sul mercato, ma anche in questo caso la Juventus dovrebbe battere la concorrenza di Barcellona e Real Madrid.

Ci si attendono novità già da gennaio, quando i giocatori potranno firmare con qualsiasi società.