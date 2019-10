Il Barcellona sarebbe interessato alla giovane stella del Milan Rafael Leao, considerato il sostituto ideale di Luis Suarez. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club catalano starebbe sondando il mercato alla ricerca di un valido erede dell'attaccante uruguaiano 32enne il cui contratto scadrà nel giugno 2021.

Finora la società milanese non avrebbe ricevuto alcuna concreta manifestazione d'interesse da parte della società del presidente Bartomeu, ma in questi ultimi giorni continuano a giungere indiscrezioni secondo cui l'attaccante lusitano sarebbe entrato nel mirino del Barça.

Ricordiamo che Leao è arrivato al Milan durante la scorsa sessione estiva del Calciomercato, prelevato dal Lille per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni di euro.

Dunque, a fronte di quest'investimento importante, il club lombardo si priverebbe del giocatore solo se dovessero arrivare delle offerte irrinunciabili.

Anche se durante la gestione-Giampaolo è stato impiegato con il contagocce, nelle sue ultime apparizioni Rafael Leao ha cominciato a trovare un pizzico di continuità di rendimento e prestazioni soddisfacenti. Quasi certamente sarà lui uno dei punti fermi del nuovo Milan targato Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: obiettivo Juan Mata a gennaio

Intanto il Milan starebbe seguendo con un certo interesse il centrocampista del Manchester United Juan Mata.

Il 31enne spagnolo potrebbe essere quell'elemento di qualità ed esperienza che secondo il dirigente rossonero Zvonimir Boban servirebbe per migliorare l'organico.

Mata infatti potrebbe garantire una buona dose di esperienza e qualità alla squadra meneghina. Il trequartista spagnolo è all'Old Trafford ormai da 6 stagioni e non si esclude che possa tentare una nuova esperienza all'estero. Quest'anno, dopo un inizio in sordina, a poco a poco il campione del mondo 2010 è riuscito a guadagnarsi una maglia da titolare e ad ottenere la fiducia del tecnico Ole Gunnar Solskjaer.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e per il Milan potrebbe trattarsi di un'operazione a costi contenuti. Qualora giungesse a Milanello, il 31enne ex Chelsea andrebbe indubbiamente ad incrementare il tasso qualitativo della rosa, risulterebbe utile sui calci piazzati e metterebbe a disposizione la sua mentalità vincente.

Mata, infatti, può vantare un nutrito palmarès nel quale figurano una Champions League, due Europa League, un campionato del mondo e un titolo europeo con la Nazionale della Spagna.