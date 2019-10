Cristiano Ronaldo e Messi rappresentano attualmente i giocatori più forti a livello mondiale ed il premio che la FIFA ha dedicato all'argentino del Barcellona ne è la dimostrazione. Di recente però il Cies ha stilato la classifica dei giocatori più costosi al mondo, e ha clamorosamente escluso entrambi dalla lista dei primi dieci giocatori con maggior valore di cartellino. Troviamo infatti uno folta rappresentativa della Premier League e della Liga Spagnola, ma mancano i due giocatori che in questi anni hanno dominato in trofei di squadra ed individuali. Al decimo posto troviamo il centrocampista offensivo portoghese del Manchester City Bernardo Silva, che ha una valutazione fra i 120 e i 150 milioni di euro, mentre al nono il suo compagno al City Gabriel Jesus, anche lui con una valutazione simile.

La classifica dei giocatori più costosi secondo il Cies

L'ottavo posto è assegnato al centrocampista offensivo del Liverpool Firmino, autore di una scorsa stagione notevole, condita dalla vittoria della Champions League e della Coppa America con il Brasile. Seguono poi Griezmann (settimo), Kane (sei) e Mané, che rispetto agli altri giocatori, ha una valutazione maggiore, fra i 150 e i 200 milioni di euro.

Stessa valutazione di Mané è quella del centrocampista offensivo del Borussia Dortmund Sancho, mentre ai piedi del podio troviamo Salah, con un valore di cartellino fra i 200 e i 250 milioni di euro. Chiudono la classifica al secondo e al primo posto rispettivamente la punta francese del Paris Saint Germain Mbappé ed il centrocampista offensivo inglese del Manchester City Sterling, che ha una valutazione di più di 250 milioni di euro.

Oltre all'assenza di Cristiano Ronaldo e Messi, spicca anche quella di Neymar, 'condizionato' in questo caso dal mercato di quest'estate. Come noto infatti il centrocampista offensivo brasiliano è stato vicinissimo al trasferimento dal Paris Saint Germain al Barcellona, che poi non si è concretizzato anche per questioni di tempo. La trattativa infatti si sarebbe sviluppata negli ultimi giorni di mercato.

Cristiano Ronaldo e Messi

Cristiano Ronaldo e Messi sono stati i protagonisti indiscussi degli ultimi anni proprio per i numerosi trofei vinti a livello individuale e di squadra. Di certo, l'attuale valore di mercato è sceso proprio perché hanno superato i 30 anni e quindi per questo sono meno appetibili sul mercato. Restano però dei riferimenti non solo a livello sportivo ma anche dal punto di vista commerciale: attualmente il brand Cristiano Ronaldo ha permesso alla Juventus di incrementare i ricavi dal punto di vista del merchandising e delle sponsorizzazioni.