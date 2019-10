La Lazio, dopo aver pareggiato contro l’Atalanta nell’ultimo turno del campionato di Serie A, affronterà la trasferta di Glasgow per sfidare il Celtic nella 3ª giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti inseguono gli scozzesi in classifica nel Gruppo E: la squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto 3 punti fin qui, frutto della vittoria sul Rennes, dopo aver perso contro il CFR Cluj all’esordio stagionale.

La squadra di Neil Lennon invece ha totalizzato 4 punti, avendo prima pareggiato contro i francesi e avendo dopo vinto contro i romeni. Sarà dunque una sfida molto importante per la Lazio, che con un successo al Celtic Park di Glasgow scavalcherebbe proprio gli scozzesi. Il fischio d’inizio della partita sarà fissato alle ore 21:00 di giovedì 24 ottobre 2019, con la diretta tv che sarà in chiaro su TV8.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, ricordiamo che la Lazio non ha mai affrontato squadre scozzesi in competizioni UEFA, al contrario del Celtic, che vanta un discreto numero di partite contro squadre italiane.

Bilancio del Celtic contro squadre italiane

Il Celtic ha incrociato squadre italiane per 25 volte nelle competizioni UEFA. Il bilancio è di 5 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. Il successo più importante del club scozzese risale alla stagione 1966/67, quando vinse contro l’Inter nella finale di Coppa dei Campioni: a Lisbona finì 2-1, i nerazzurri passarono in vantaggio con Sandro Mazzola su calcio di rigore nel primo tempo, dopodiché ci fu il pareggio di Tommy Gemmell nella ripresa.

A pochi minuti dalla fine dei tempi regolamentari segnò Stevie Chalmers, consegnando il primo e unico trofeo europeo al Celtic.

L’Inter, oltre ad essere stata la prima avversaria italiana degli scozzesi in Europa, è anche l’ultima ad averli affrontati. Nella stagione 2014/15 di Europa League ottenne un pareggio a Glasgow per 3-3 e una vittoria a Milano per 1-0. La squadra italian ad aver incrociato più volte il Celtic in Europa è stato il Milan: si sono registrati fin qui 10 sfide con i rossoneri, con sei sconfitte e tre pareggi, a fronte di un solo successo.

Tra gli altri avversari degli scozzesi abbiamo anche Juventus, Fiorentina e Udinese.

Se prendiamo in considerazione le sole partite casalinghe, non è male il bilancio del Celtic, con 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Staremo a vedere se la Lazio, alla sua ottava partecipazione alla fase a gironi di Europa League, saprà espugnare Glasgow. Gli ultimi precedenti degli scozzesi sorridono ai biancocelesti, visto che il Celtic non vince contro squadre italiane da quattro partite tra le mura amiche, addirittura ha incassato tre goal in ciascuna delle ultime tre sfide disputate.

La Lazio, che ha sempre superato la fase a gironi di Europa League tranne che nella prima occasione in cui vi ha partecipato, dovrà scendere in campo al massimo della concentrazione per non rischiare di compromettere il passaggio del turno.