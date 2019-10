Dopo la sosta delle nazionali, riprenderà il campionato di Serie A con l’8ª giornata. Il prossimo turno si aprirà alle ore 15.00 di sabato 19 ottobre 2019 con Lazio-Atalanta. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I bergamaschi, che avranno un pensiero all’impegno di Champions League contro il Manchester City, hanno vinto in trasferta nella stagione scorsa. La partita allo Stadio Olimpico finì 1-3.

Al vantaggio iniziale di Marco Parolo siglato nei primissimi minuti, rispose Duván Zapata a metà della prima frazione di gioco. Nella ripresa andò a segno Timothy Castagne, dopodiché ci fu l’autorete di Wallace. Si trattò della 13ª vittoria dell’Atalanta sul campo dei biancocelesti, che vantano un bilancio di 27 vittorie e 18 pareggi davanti al proprio pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà stavolta, diamo uno sguardo al resto del programma dell’8ª giornata di Serie A.

Calendario 8ª giornata, programma anticipi e posticipi

Nella giornata di sabato 19 ottobre 2019, complici gli impegni europei attesi nella settimana seguente, vedremo scendere in campo anche Napoli e Juventus. La squadra di Carlo Ancelotti ospiterà al San Paolo l’Hellas Verona alle ore 18.00 (Sky), mentre i ragazzi di Maurizio Sarri dovranno vedersela contro il Bologna alle ore 20.45 (DAZN) all’Allianz Stadium.

Impegni sulla carta semplici, ma gli avversari ce la metteranno tutta per ben figurare contro le due big. Il programma di domenica 20 ottobre 2019 si aprirà alle ore 12.30 con Sassuolo-Inter. Il match di Reggio Emilia verrà trasmesso in diretta tv su DAZN. Saranno tre le partite di scena alle ore 15.00. Su Sky si potranno guardare Sampdoria-Roma e Udinese-Torino, mentre DAZN proporrà Cagliari-Spal.

Si proseguirà alle ore 18.00 con il Genoa in trasferta al Tardini contro il Parma (Sky).

In serata, infine, avremo il posticipo tra Milan e Lecce a San Siro. Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45, con diretta tv su Sky. I rossoneri hanno perso una sola volta contro i salentini. L’unica sconfitta risale alla stagione 1997/98, quando finì 1-2 per gli ospiti. In quell’occasione segnarono Dejan Govedarica e Stefano Casale nel primo tempo, dopodiché ci fu l’autorete di Jean-Pierre Cyprien a dimezzare lo svantaggio del Milan.

Da allora si sono susseguite 8 vittorie, l’ultima delle quali nella stagione 2011/12. Finì 2-0 a San Siro con i goal di Antonio Nocerino e Zlatan Ibrahimović. Il bilancio complessivo nei match casalinghi, vede i rossoneri con 15 vittorie e 2 pareggi, oltre alla già citata unica sconfitta. Il raffronto delle reti messe a segno è di 43 contro appena 10 goal incassati. L’8ª giornata di campionato si concluderà lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 20.45 con la partita Brescia-Fiorentina.

Anche in questo caso ci sarà la diretta tv su Sky. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che nel turno a seguire avremo come sfida di cartello Roma-Milan.