La Juventus in questa stagione sta mettendo in mostra un gioco sicuramente efficace e bello, il gol del 2 a 1 realizzato contro l'Inter dimostra come i bianconeri stiano assimilando i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri. Un gioco che evidentemente esalta anche la qualità dei singoli, su tutti stanno sorprendendo Cuadrado come terzino destro, Pjanic come regista e soprattutto Higuain come punta.

L'argentino, dato per partente in estate, si è guadagnato, con l'impegno ed il lavoro, il posto alla Juventus a tal punto che attualmente sia il vice presidente Nedved che il direttore sportivo della Juventus Paratici ne hanno ripreso a parlare come una delle prime tre punte al mondo. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da 'Calciomercato.com', potrebbe esserci il rinnovo di contratto per l'argentino, che quindi chiuderebbe la sua carriera a livello europeo alla Juventus. Solo dopo potrebbe esserci il trasferimento in Argentina, al River Plate, considerato dalla famiglia Higuain una seconda casa.

Per adesso no al River Plate

Attualmente il 21 bianconero è legato da un'intesa contrattuale con la Juventus fino al 2021, percependo un stipendio annuale di circa 7,5 milioni di euro più premi. La dirigenza bianconera potrebbe offrirgli un rinnovo di contratto spalmando il suo attuale ingaggio, magari per ulteriori due anni, e solo successivamente potrebbe esserci il trasferimento al River Plate, dove potrebbe chiudere la sua carriera da calciatore.

In una recente intervista, il papà di Gonzalo ha dichiarato che i suoi figli (la punta bianconera e Nicolas che ne cura gli interessi, ndr) apprezzerebbero un ritorno alla società che li ha lanciati, ovvero il River Plate, in quanto è considerata come una famiglia. Ma attualmente rappresenta una volontà a lunga scadenza, in quanto Higuain sta bene alla Juventus e vuole continuare a vincere in bianconero.

Il mercato della Juventus sempre in fermento

L'eventuale permanenza di Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo non esclude l'arrivo la prossima stagione di un'altra punta: si parla molto di Icardi, che in caso di mancato riscatto del Paris Saint Germain, potrebbe entrare ancora una volta nella lista dei giocatori seguiti dalla dirigenza bianconera. Altri nomi seguiti dalla Juventus sono Kane, che potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra per una nuova esperienza professionale, ed il giovane Haaland, giocatore del Salisburgo che sta dimostrando tutte le sue qualità non solo nel campionato austriaco ma anche in Champions League.

Oltre al mercato degli acquisti, i bianconeri potrebbero cedere alcuni esuberi nel mercato di gennaio, su tutti Mandzukic, Perin e Pjaca.