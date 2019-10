Questa estate, Gonzalo Higuain è rientrato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea e fin da subito le sue intenzioni sono state chiare: il Pipita voleva riprendersi il suo posto all'interno del club bianconero e dopo tanto lavoro agli ordini di Maurizio Sarri ce l'ha fatta. Higuain ha allontanato ogni sirena di mercato a suon di gol ed ottime prestazioni. Inoltre, il Pipita per tornare al top e per riprendersi la Juve ha deciso di seguire una dieta ferrea: il nuovo regime alimentare che sta seguendo l'argentino viene costantemente monitorato dal club bianconero e gli consente di mantenere il peso forma e di eliminare i chili in eccesso.

Il segreto di Higuain

I giocatori della Juventus per stare al top curano ogni minimo dettaglio e ogni minimo particolare sia in campo che fuori. Per questo motivo, Gonzalo Higuain per riprendersi un posto nel club bianconero ha deciso di seguire una dieta ferrea per mantenere sempre lo stesso peso. Il Pipita, come riporta La Stampa, non deve mai superare i 75 Kg, peso forma che consentirebbe all'argentino di restare brillante dal punto di vista fisico, con benefici che arrivano anche alla mente. Dunque questo sembra essere il segreto di Gonzalo Higuain e che gli ha consentito di riprendersi un ruolo centrale nella Juventus.

Il Pipita si sarebbe guadagnato il rinnovo

Le prestazioni in campo e l'abnegazione dimostrata per mantenersi sempre al top potrebbero portare a Gonzalo Higuain anche importanti novità a livello contrattuale. Infatti, la Juventus starebbe pensando al rinnovo di contratto del Pipita: i bianconeri potrebbero allungare di un anno l'accordo con l'argentino. Ad oggi Higuain andrebbe in scadenza con la Juve nel 2021, il nuovo accordo potrebbe durare fino al 2022 e questo consentirebbe alla Vecchia Signora di ammortizzare i costi del cartellino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Ma Fabio Paratici non starebbe pensando solo al prolungamento di Gonzalo Higuain, infatti, a breve potrebbe incontrare anche l'entourage di Paulo Dybala per estendere l'accordo con la Joya fino al 2024. Oltre ai due argentini, anche un altro attaccante bianconero potrebbe prolungare il suo contratto: Federico Bernardeschi, che la Juve starebbe pensando di blindare fino al 2024 con un ritocco dell'ingaggio.

Federico Bernardeschi con il nuovo accordo potrebbe guadagnare 4 milioni a stagione. La lista dei rinnovi potrebbe comprendere anche il nome di Wojciech Szczesny, il portiere andrà in scadenza nel 2021 e anche nel suo caso si pensa di prolungare l'accordo in essere. La Juventus è al lavoro anche per confermare Blaise Matuidi e Juan Cuadrado per i quali c'è un po' più di premura visto che entrambi hanno un contatto che li lega ai bianconeri fino al 2020.

Per questo motivo l'impressione è che per loro si lavorerà in tempi brevi per blindarli visto la loro importanza all'interno della squadra.