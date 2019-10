Per la Juventus si avvicina sempre di più il momento di scendere in campo: mancano due giorni alla gara contro il Bologna e per questo motivo questa mattina, i bianconeri si sono allenati alla Continassa.

Finalmente Maurizio Sarri ha il gruppo al completo visto che sono rientrati tutti i nazionali, dopo che stamani è tornato anche Bentancur. Dunque il tecnico può iniziare a pensare alle scelte di formazione in vista della sfida di sabato.

Per questa partita, la Juve avrà nuovamente a disposizione Danilo che da ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Anche Aaron Ramsey sembra essere in ripresa e potrebbe essere convocato per la partita contro il Bologna. Mentre Douglas Costa e De Sciglio dovrebbero essere ancora out. Da questa pausa però Maurizio Sarri trova un Federico Bernardeschi rinfrancato. Infatti, il carrarino è reduce da ottime prestazioni in Nazionale dove ha anche realizzato due gol.

Sarri ritrova i nazionali

La pausa delle Nazionali ha privato la Juventus di ben 14 giocatori che erano al seguito delle rispettive selezioni. Da oggi, Maurizio Sarri ha però ritrovato tutti i calciatori che in questo periodo sono stati via e alcuni di loro sono di ottimo umore.

Uno di questi è Federico Bernardeschi che, dopo aver ritrovato il gol con la maglia della Juve in Champions League, nella doppia sfida con l'Italia di Mancini ha segnato due reti consecutive.

Il numero 33 juventino dunque è tornato alla Continassa carico e voglioso di fare bene: sembra essersi lasciato alle spalle l'avvio di stagione un po' complicato. Sarri ritrova un nuovo Bernardeschi che sarà sicuramente una preziosa alternativa vista la sua grande duttilità. L'esterno classe 94, infatti, può giocare sia come esterno offensivo nel 4-3-3 che come trequartista nel 4-3-1-2.

Federico Bernardeschi si giocherà il posto con Douglas Costa in un tridente offensivo e con Aaron Ramsey sulla trequarti. Sabato il numero 33 juventino dovrebbe essere titolare, anche perché il brasiliano non è ancora pronto e il gallese non è al top della forma.

Contro gli emiliani Bernardeschi dovrebbe agire alle spalle di Cristiano Ronaldo e uno di fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Venerdì rifinitura alla Continassa per la Juve

Venerdì per la Juve sarà già giorno della vigilia della gara contro il Bologna e i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per svolgere la seduta di rifinitura. Inoltre, sempre domani, Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alle ore 14.

Chissà che in questa occasione il tecnico riscatto non dia qualche indicazione di formazione, anche se ciò sembra difficile, visto che generalmente l'allenatore juventino preferisce prima comunicare le sue scelte direttamente ai giocatori piuttosto che alla stampa.