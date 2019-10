Questo pomeriggio, la Juventus tornerà alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri. Il gruppo bianconero, oggi, inizierà a ripopolarsi visto che torneranno i primi nazionali. All'appello, però, mancheranno ancora alcuni giocatori che rientreranno solo tra mercoledì e giovedì. Tra gli assenti ci saranno anche Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi che questa sera saranno impegnati con l'Italia.

Nei giorni scorsi e più precisamente domenica, gli azzurri sono stati in udienza privata da Papa Francesco. Federico Bernardeschi, con un post su Instagram, ha voluto raccontare le emozioni provate durante l'incontro con il Santo Padre. Il giocatore della Juve ha sottolineato di essere molto credente e di aver vissuto l'incontro con Papa Bergoglio con profonda emozione. L'udienza con il Santo Padre ha spinto Bernardeschi anche a fare una riflessione sul ruolo che devono avere i personaggi pubblici: "Penso che ciascuno di noi, - ha scritto su Instagram il calciatore della Juventus - soprattutto quando si ha un ruolo pubblico, debba dare il suo contributo per rendere il mondo un posto migliore".

Bernardeschi racconta l'incontro con Papa Francesco

Federico Bernardeschi spesso nelle interviste che rilascia spiega quanto sia credente. Perciò per lui l'incontro in Vaticano con il Papa è stato sicuramente molto emozionante, come ha rivelato lui stesso su Instagram. Il giocatore della Juve ha riportato le parole che il Santo Padre ha detto di fronte alla nazionale italiana. Questo incontro ha spinto Bernardeschi a fare una profonda riflessione sottolineando che tutti e in particolare i personaggi pubblici dovrebbero cercare di fare qualcosa per rendere il mondo un posto migliore: "Per cercare di portare l’attenzione sui valori importanti, sani e genuini, per noi stessi e per gli altri", ha scritto il numero 33 bianconero spiegando poi che lui nel suo piccolo prova a farlo ogni giorno.

Il numero 33 juventino stasera sarà titolare con l'Italia

L'Italia di Roberto Mancini sabato scorso ha ottenuto la qualificazione matematica ad Euro 2020. Tra i protagonisti della gara contro la Grecia c'è stato sicuramente Federico Bernardeschi autore del gol del 2-0. Il giocatore della Juve, grazie a questa rete, si sarebbe guadagnato un'altra chance per essere titolare e stasera Mancini dovrebbe schierarlo dal primo minuto.

Al termine della sfida contro il Liechtenstein, l'Italia terminerà i suoi impegni e i giocatori faranno ritorno ai rispettivi club. Fra questi ovviamente ci saranno anche Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi che da domani torneranno agli ordini di Maurizio Sarri. Entrambi sabato contro il Bologna dovrebbero figurare nell'undici iniziale della Juve.