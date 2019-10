Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in evidenza in questa prima parte della stagione in casa Inter è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino già lo scorso anno aveva fatto intravedere le proprie qualità, soprattutto quando è stato lanciato dal primo minuto dopo l'esplosione del caso Mauro Icardi. Il Toro non ha deluso e quest'anno ci si aspettava quella consacrazione che sembra stia arrivando sotto la guida di Antonio Conte.

Il giocatore è uno dei punti fermi dello scacchiere tattico del tecnico salentino e in questa prima parte della stagione ha già realizzato quattro reti in nove presenze in Serie A e due reti in tre partite in Champions League. Prestazioni che non sono passate inosservate e che avrebbero rafforzato l'interesse del Barcellona.

Barcellona su Lautaro Martinez

Il Barcellona sembrerebbe fortemente interessato a Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino è molto stimato dal fuoriclasse dei blaugrana, Leo Messi, con i due che hanno giocato insieme in Nazionale in Copa America. I blaugrana già la scorsa estate avevano fatto un sondaggio trovando le porte sbarrate da parte dell'Inter che ha sempre creduto nel Toro. Acquistato nell'estate del 2018 per venti milioni di euro dal Racing Avellaneda dal club nerazzurro che, nonostante la giovanissima età (si tratta pur sempre di un classe 1997) e nonostante fosse alla sua prima esperienza in Europa, hanno inserito una clausola rescissoria molto alta, da centoundici milioni di euro, valevole solo per l'estero.

Proprio per rimuovere questa clausola, inoltre, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha già avviato i contatti con il suo agente. Un rinnovo di contratto che, però, serve anche a dare maggiore forza in sede di trattativa all'Inter qualora ci fosse un club interessato come lo è il Barcellona.

La trattativa

Il Barcellona è consapevole di poter provare l'assalto a Lautaro Martinez solo a partire dalla prossima estate visto che a gennaio l'Inter non si priverà di uno dei perni fondamentali dello scacchiere di Antonio Conte.

Blaugrana che, comunque, non sembrano spaventati e sono pronti a giocarsi le proprie carte per convincere la società nerazzurra, avendo individuato nel Toro il sostituto ideale di Luis Suarez che va verso i trentatré anni.

Barça che è pronto ad intavolare una maxi operazione che prevederebbe il passaggio in nerazzurro di Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Entrambi i centrocampisti piacciono all'Inter e almeno uno dei due potrebbe sbarcare a Milano già a gennaio, magari in prestito con diritto di riscatto.

A favore dei nerazzurri, comunque, sarebbe poi previsto un conguaglio economico.