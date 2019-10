La Juventus vuole essere protagonista, nel presente ma soprattutto nel futuro: le parole del presidente Agnelli durante l'assemblea degli azionisti confermano l'ambizione bianconera di raggiungere importanti traguardi e diventare una delle migliori società a livello europeo. Il presidente ha ufficializzato l'aumento di capitale di 300 milioni di euro che, come confermato da Agnelli, servirà negli investimenti sui giocatori ma anche nelle infrastrutture.

Oltre ad innovare la Continassa, che dovrebbe essere valorizzata con un ulteriore stadio dedicato alla Juventus women e all'under 23, i bianconeri potrebbero regalare grandi acquisti per le prossime stagioni. Si fanno importanti nomi, ed oltre ai soliti Neymar e Pogba, la dirigenza bianconera avrebbe individuato investimenti giovani che potrebbero diventare dei riferimenti nei prossimi anni. Acquisti simili a quello di De Ligt, arrivato alla Juventus dall'Ajax per 75 milioni di euro.

Aumento di capitale potrebbe portare grandi acquisti: fra i nomi Mbappé e Sancho

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta ad investire in maniera massiccia sul mercato nei prossimi anni. L'aumento di capitale ufficializzato dal presidente Agnelli nell'assemblea dei soci non è avvenuto infatti per problemi economici ma per incrementare gli investimenti sul mercato. In merito alle possibili trattative di mercato, sono diversi i nomi che interessano alla dirigenza bianconera.

Si va dai noti Neymar e Pogba ad alcuni giovani talenti destinati a diventare le principali stelle a livello mondiale: ci riferiamo in particolar modo alla punta francese del Paris Saint Germain Mbappé, al centrocampista offensivo del Borussia Dortmund Sancho e al portoghese dell'Atletico Madrid Joao Felix. Giocatori dal costo notevole, con una valutazione che supera abbondantemente i 100 milioni di euro: Mbappé ha un prezzo di circa 200 milioni di euro (fonte transfermarkt).

Le trattative della Juventus

La Juventus però come al solito lavora anche sui parametri zero: su tutti piacciono i giocatori del Tottenham Aldeirweireld ed Eriksen ed il terzino destro belga del Paris Saint Germain Meunier. Per quanto riguarda il centrocampista offensivo danese, non manca la concorrenza, nello specifico quella del Barcellona e del Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico francese del Real Madrid Zidane potrebbe presentare un'offerta già a gennaio per il giocatore del Tottenham, nonostante la società spagnola abbia la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero a luglio 2020.

L'idea del Real Madrid è finanziare tale acquisto con le possibili cessioni di Isco e Dias.