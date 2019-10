Stasera 22 ottobre, alle 21, la Juventus scenderà in campo per affrontare all'Allianz Stadium il Lokomotiv Mosca. Il match sarà valido per terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. La Juventus al momento è in testa al Gruppo D con 4 punti, il Lokomotiv è terzo con 3 punti. La squadra allenata da Sarri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Gli uomini allenati da Samin, invece, arrivano al match odierno dopo il k.o casalingo contro l'Atletico Madrid, match perso 0-2.

I bianconeri stasera partono con il favore dei pronostici, il Lokomotiv proverà a giocare partita pari contro i Campioni d'Italia cercando di uscire dall'Allianz Stadium imbattuto.

La partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Lokomotiv Mosca verrà trasmessa alle 21:00 in diretta su Sky Sport Uno. Gli abbonati Sky potranno guardare il match anche in streaming su SkyGo. Sul canale Sky Sport Colletion andrà in onda Diretta gol Champions League.

Sarà possibile guardare il match di oggi anche su NOW TV che dà la possibilità ai propri clienti di vedere le partite della Champions League acquistando il pacchetto giornaliero, settimanale o mensile.

Le probabili formazioni

Sarri stasera potrebbe mandare in campo i suoi ragazzi con il modulo 4-3-1-2. In porta ci sarà come sempre Szczesny. Al centro della difesa ci saranno Bonucci e de Ligt che verranno supportati dai due terzini Cuadrado e Alex Sandro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

A centrocampo molto probabilmente agiranno Khedira, Pjanic e Matuidi. In avanti Bernardeschi dovrebbe giocare da trequartista a supporto delle due punte, Cristiano Ronaldo e Higuain. Il Pipita al momento sarebbe in ballottaggio con Paulo Dybala per una maglia da titolare.

Semin dovrebbe mandare in campo la sua squadra con il modulo 4-1-4-1. A difendere i pali della squadra russa ci sarà Guilherme.

La difesa a quattro sarà composta da Ignatjev, Howedes, Corluka, Rybus. Cerqueira agirà davanti alla difesa. A centrocampo ci saranno Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak e Joao Mario. A guidare in solitaria l'attacco del Lokomotiv Mosca sarà Smolov.

Probabile formazione, Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Higuain (Dybala). Allenatore: Sarri.

Probabile formazione, Lokomotiv Mosca (4-1-4-1): Guilherme; Ignatjev, Howedes, Rybus Corluka; Cerqueira; Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Smolov. Allenatore Semin.

Il Lokomotiv Mosca in Prem'er Liga è prima con 29 punti.

La squadra di Semin ha vinto le ultime 5 partite di campionato disputate. La Juventus, dal canto suo, guida il campionato di Serie A.