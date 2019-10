Questa settimana torna l'appuntamento con la Champions League 2019-2020. In programma ci sono le partite valide sempre per la fase a gironi della competizione calcistica che vede tra le protagoniste anche la Juventus capitanata dal bomber Cristiano Ronaldo. I bianconeri questa volta dovranno scendere in campo contro gli avversari del Lokomotiv Mosca, in questa sfida che si giocherà martedì 22 ottobre alle ore 21 e che sarà visibile in diretta televisiva e in streaming online soltanto sui canali a pagamento della pay tv satellitare.

Dove vedere Juventus-Lokomotiv Mosca di Champions in diretta tv e streaming online

Nel dettaglio, infatti, la programmazione ufficiale della Champions League di questa settimana, prevede che l'incontro della Juventus contro il Lokomotiv Mosca sarà visibile in diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky e gli spettatori abbonati alla pay tv di Murdoch potranno seguire l'incontro di questo martedì sera anche in streaming online grazie all'applicazione Sky go.

In questo modo, infatti, si avrà la possibilità di vedere la partita di Champions della Juventus di questa settimana in streaming comodamente da tablet oppure dal proprio telefono cellulare, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Niente da fare, invece, per i tifosi bianconeri che non sono abbonati alla pay tv satellitare, i quali questa volta non potranno vedere l'incontro in chiaro.

Il match della Juventus di questo martedì sera, infatti, non sarà trasmesso in diretta televisiva su Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione trasmetterà la diretta di Manchester City - Atalanta a partire dalle ore 21.

Le parole del mister Sarri alla vigilia di Juve-Lokomotiv Mosca

E così per chi non potrà vedere l'incontro di Champions League in diretta sui canali Sky, segnaliamo che è possibile tenersi aggiornati sull'esito dell'incontro, seguendo la pagina ufficiale Facebook e Twitter della Juventus.

Su Canale 5, invece, in seconda serata a partire dalle 23 circa, andrà in onda uno speciale Champions dove verrà fatto il riassunto di questa giornata con tutti i match che si sono disputati.

Durante la conferenza stampa, il mister Sarri ha fatto i complimenti alla squadra avversaria, affermando che il Lokomotiv Mosca sta facendo un'ottima stagione e si sono messi anche in buona condizione in classifica nel girone della Champions.

"Questo vuol dire che questa squadra è più forte di quello che tutti si aspettavano", ha dichiarato il mister Sarri. A proposito di Ronaldo, invece, il mister lo ha definito una "mentalità straordinaria", ammettendo di essere orgoglioso di poterlo allenare.