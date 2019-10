Quella di oggi (29 ottobre) per la Juventus è stata una giornata molto intensa visto che i bianconeri, nel pomeriggio, hanno sostenuto l'allenamento della vigilia della gara contro il Genoa. Per questa partita, Maurizio Sarri ha un po' di emergenza visto che la partita di Lecce ha lasciato qualche strascico a livello fisico. Domani, quasi sicuramente, il tecnico terrà a riposo Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.

Il Pipita ha preso una brutta botta in testa e difficilmente contro il Genoa verrà rischiato. Dunque, nel turno infrasettimanale di campionato, a guidare l'attacco della Juve ci saranno Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala mentre sulla trequarti dovrebbe essere confermato Federico Bernardeschi. Le novità più importanti di formazione potrebbero riguardare la difesa visto che Matthijs de Ligt potrebbe riposare ed al suo posto potrebbe giocare Merih Demiral. Mentre in porta, contro il Genoa, dovrebbe toccare a Gianluigi Buffon.

Bentancur al posto di Pjanic

Contro il Genoa, Maurizio Sarri dovrebbe far rifiatare qualche titolare in vista del derby di sabato sera.

In difesa ci dovrebbero essere un paio di novità a cominciare dalla porta dove ci sarà Gianluigi Buffon. Davanti a lui dovrebbe rivedersi Juan Cuadrado che agirà sulla destra mentre in mezzo, al fianco di Leonardo Bonucci, potrebbe toccare a Merih Demiral. Sulla sinistra, invece, dovrebbe esserci Alex Sandro ma attenzione a Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino potrebbe consentire al brasiliano di rifiatare.

Anche a centrocampo ci saranno dei cambi visto che mancherà Miralem Pjanic e al suo posto dovrebbe essere schierato Rodrigo Bentancur. Il numero cinque juventino è uscito anzitempo contro il Lecce a causa di un fastidio muscolare con gli esami diagnostici che hanno escluso lesioni. Ma, proprio per questo motivo, è quasi certo che il bosniaco verrà risparmiato contro il Genoa e si cercherà di recuperarlo per il derby di sabato.

Per tale motivo domani sera toccherà a Rodrigo Bentancur agire in posizione di regista. A protezione del numero 30 juventino ci dovrebbero essere Sami Khedira e Blaise Matuidi.

In attacco si rivedrà Cristiano Ronaldo

Mercoledi sera, Maurizio Sarri avrà gli uomini contati in attacco visto che Gonzalo Higuain è reduce dal colpo in testa subito contro il Lecce e che Douglas Costa è appena rientrato in gruppo e resta ancora da capire se domani sarà convocato oppure no.

Per tale motivo in avanti, contro il Genoa, il tecnico si dovrà affidare certamente a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala e alle loro spalle come trequartista giocherà Federico Bernardeschi. Ogni dubbio, di formazione, però, Maurizio Sarri lo risolverà nella rifinitura di mercoledì mattina e dopo la seduta di lavoro verrà diramato anche l'elenco dei convocati.