Nell'ultimo mese e mezzo la Juventus non ha potuto contare su Douglas Costa. Il brasiliano si è fermato a metà settembre nel match contro la Fiorentina ed è ancora ai box.

Nel corso di queste settimane il numero 11 juventino ha spesso aggiornato i suoi tifosi sul proprio stato di forma. In realtà Douglas Costa non è ancora rientrato in gruppo, ma adesso sembra davvero prossimo al ritorno. È stato lo stesso giocatore della Juve, tramite Instagram, a rivelare di essere al 99%.

Dunque manca sempre meno per rivedere Douglas Costa in campo: per ora non si sa con certezza se tornerà già contro il Genoa, oppure se si dovrà attendere le gare contro il Torino o contro il Milan.

Lavori in corso per Douglas Costa

Douglas Costa per caratteristiche è un giocatore unico nella rosa della Juventus e per questo motivo da quando il brasiliano è fermo ai box Maurizio Sarri ha accantonato il 4-3-3 per passare al 4-3-1-2.

Adesso, però, il brasiliano potrebbe tornare a disposizione, anche se la sensazione è che il suo rientro sarà graduale visto che è fermo da un mese e mezzo. Perciò quando Douglas Costa tornerà in gruppo Maurizio Sarri dovrà valutare la sua condizione. Il brasiliano, però, continua a lavorare intensamente e anche ier, mentre la Juve era riposo, lui si dedicava ad un intensa seduta in palestra. A rivelarlo è stato lo stesso numero 11 juventino: con un post su Instagram, ha fatto sapere che il suo rientro si avvicina: "Lavoro in corso: 99%", ha scritto Douglas Costa, il quale ha quindi svelato che in sostanza gli manca solo l'1% per essere al top.

Pjanic: 'Todo bien'

In casa Juventus si sta lavorando per riconsegnare quanto prima a Maurizio Sarri Douglas Costa, ma purtroppo ci sono anche altri giocatori che non stanno benissimo. Uno di questi è Miralem Pjanic.

Il bosniaco contro il Lecce ha chiesto il cambio per un problema muscolare. L'infortunio del numero 5 juventino sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri, anche se questa mattina lo stesso giocatore in una Instagram Stories ha scritto: "Todo bien".

Non si può affermare con certezza che il messaggio di Miralem Pjanic riguardasse le sue condizioni fisiche, perciò non resterà che attendere gli aggiornamenti che arriveranno nelle prossime ore. I tifosi bianconeri però, in quel "Todo bien", hanno visto un indizio positivo e sperano che il loro regista possa essere in campo nel derby di sabato 2 novembre. La risposta definitiva per sapere come sta Miralem Pjanic arriverà nelle prossime ore, quando si conosceranno davvero le sue condizioni fisiche.

Il giocatore stamattina è stato sottoposto ad accertamenti e, stando a quanto afferma Sky Sport, trapela ottimismo sul suo stato di salute.