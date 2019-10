Turno infrasettimanale ostico per la Juventus: i bianconeri ospiteranno domani sera all'Allianz Stadium il Genoa. Dopo una falsa partenza i liguri hanno ripreso confidenza con la vittoria nello scorso turno di campionato. L'arrivo del nuovo tecnico Thiago Motta pare aver dato nuova verve, ad una compagine che pareva essere ormai alla deriva. Gli uomini di Maurizio Sarri invece sono reduci dal deludente pareggio rimediato a Lecce, con una serie importante di occasioni da gol sbagliate, che hanno fatto indispettire non poco il tecnico toscano.

L'ex allenatore del Chelsea in questi giorni ha messo sotto torchio la squadra, cercando di lavorare principalmente sull'aspetto mentale dei suoi calciatori. Sarri pretende, in particolare, che sotto porta vi sia maggiore incisività e cattiveria. La partita con il Genoa sarà il primo test, in grado di mettere in evidenza se il diktat del tecnico sia stato realmente recepito. La squadra guidata da Motta non farà nessuno sconto, anche perché, storicamente, è una delle compagini che hanno creato sempre grattacapi ai bianconeri.

Le probabili formazioni delle squadre

La Juventus dovrebbe scendere in campo con il solito modulo 4-3-1-2. Tra i pali potrebbe esserci Buffon, difesa a quattro con Cuadrado, Bonucci, Rugani ed Alex Sandro. A centrocampo, Khedira, Bentancur e Matuidi, sulla trequarti agirà ancora Bernardeschi, mentre il tandem d'attacco sarà formato da Cristiano Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Mentre Gonzalo Higuain dovrebbe partire dalla panchina, per poi entrare eventualmente a partita in corso.

Assenti quindi Pjanic, alle prese con un affaticamento muscolare, mentre De Ligt dovrebbe godere di un turno di riposo, ma comunque sarà presente in panchina.

Genoa invece pronto a proporre il suo 4-3-3. Radu tra i pali, difesa formata da Ghigliome, Romero, Zapata e Barreca. Centrocampo a tre con Schone, Radovanovic e Learger, tridente formato da Pandev, Pinamonti e Kouamé. Mister Thiago Motta vorrebbe provare ad uscire dallo Stadium con un risultato positivo, per dar seguito a quanto di buono visto nell'ultima uscita dei rossoblu.

Dove vedere la partita in Tv ed in streaming

La partita sarà trasmessa in TV tramite la piattaforma satellitare e digitale terrestre dell'emittente Sky. Chi volesse potrà vedere la gara anche in streaming, o tramite l'utilizzo della applicazione SkyGo, o con l'utilizzo della piattaforma di NowTv.

Lo spettacolo ad ogni modo è assicurato, da parte di due squadre che certamente si daranno battaglia fino all'ultimo minuto del match.

La Juventus vorrà vincere per mantenere la testa della classifica, il Genoa cerca punti importanti in chiave salvezza.