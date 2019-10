In questo inizio di stagione, Sarri ha utilizzato due diversi moduli. Infatti, il tecnico ha prima puntato sul 4-3-3, poi ha virato sul 4-3-1-2. Il cambio di sistema di gioco è arrivato dopo l'infortunio di Douglas Costa e così Maurizio Sarri ha deciso di schierare Aaron Ramsey come trequartista. Il gallese, con la sua qualità, si è "preso" la Juventus e adesso sembra essere un giocatore indispensabile per gli equilibri bianconeri.

Il numero 8 juventino sarà titolare anche questa sera contro il Bayer Leverkusen. Aaron Ramsey sta incassando anche molti complimenti da parte dei tifosi bianconeri e degli addetti ai lavori. Anche l'ex calciatore Alessandro Costacurta negli studi di Sky Sport ha parlato proprio delle recenti prestazioni del gallese: "Trovo che Ramsey sia uno dei giocatori più intelligenti a fare un certo movimento".

Costacurta elogia Aaron Ramsey

La Juventus grazie all'ingresso nei titolari di Aaron Ramsey sembra aver trovato il giusto equilibrio. Il gallese garantisce qualità e quantità, può assistere al meglio gli attaccanti juventini. Come detto, il numero 8 bianconero recentemente ha incassato anche i complimenti di Alessandro Costacurta. L'ex difensore del Milan ha dichiarato che lui apprezza questa Juve grazie proprio alla presenza di Ramsey: "A me piace la Juve così, proprio grazie a Ramsey".

Secondo Alessandro Costacurta, della presenza del numero 8 juventino tra i titolari ne giova anche Paulo Dybala: "Dybala si trova bene sia con lui che con Cristiano Ronaldo".

L'ex difensore del Milan su Pjanic: 'Troppi falli stupidi'

Per la Juventus questa sarà una settimana ricca di impegni molto importanti. La prima sfida degna di nota sarà questa sera: i bianconeri affronteranno il Bayer Leverkusen nella seconda partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen e poi domenica 6 ottobre ci sarà il match a San Siro contro l'Inter.

Proprio la partita contro i nerazzurri è molto attesa perché potrà dire molto sulle sorti del campionato. Alessandro Costacurta ha indicato quella che secondo lui è la squadra favorita per lo scudetto: "Io continuo a pensare che sia la Juve". Inoltre, in queste prime partite stagionali il gioco della Juventus passa dai piedi di Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino è il faro del centrocampo bianconero e sabato contro la Spal ha toccato ben 129 palloni.

Per molti la sfida tra Juve e Inter si giocherà soprattutto a centrocampo, ma Alessandro Costacurta vede un piccolo difetto in Miralem Pjanic: "Pjanic-Brozovic? Il centrocampista dell’Inter non fa quei falli stupidi che Pjanic ancora commette qualche volta".