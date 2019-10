Questa mattina la Juventus si è ritrovata per preparare la partita di questa sera contro il Bayer Leverkusen. Maurizio Sarri non sembra avere grandi dubbi di formazione e si affiderà ancora al 4-3-1-2. Il tecnico toscano vuole dare certezze alla sua squadra e per questo motivo si affiderà ai titolarissimi. Il tecnico toscano sta però pensando di proporre un cambio in attacco visto che, al fianco di Cristiano Ronaldo, dovrebbe esserci Gonzalo Higuain.

Il numero 21 juventino è in vantaggio su Paulo Dybala che, nonostante le recenti prestazioni piuttosto brillanti, tornerà ad accomodarsi in panchina. La scelta per stasera dovrebbe ricadere su Gonzalo Higuain per una questione di equilibrio e perché il Pipita riesce ad occupare meglio l'area di rigore rispetto alla Joya.

Quarta gara da titolare pet Aaron Ramsey

Aaron Ramsey nelle ultime partite si è preso la Juve e il suo ritorno dopo l'infortunio ha consentito a Maurizio Sarri di passare al 4-3-1-2.

Anche questa sera il gallese sarà titolare e giocherà la sua quarta partita di fila. Probabilmente il tecnico toscano doserà le forze del gallese e per lui, nel corso della partita, ci potrebbe essere la solita staffetta con un compagno di squadra. Infatti, così come è successo contro Brescia e Spal, al suo posto potrebbe entrare Federico Bernardeschi. Ramsey contro il Bayer Leverkusen avrà il compito di assister le due punte Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

Per il resto invece non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti e a centrocampo si muoveranno Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. La mediana juventina avrà il compito di proteggere la linea di difesa a quattro che sulle fasce prevederà la presenza Juan Cuadrado e Alex Sandro, mentre in mezzo saranno confermati Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Dunque Maurizio Sarri sulla corsia di sinistra ritroverà il suo numero 12 e perciò in parte si riduce l'emergenza sulle fasce anche se per rivedere Danilo e Mattia De Sciglio bisognerà attendere la pausa per le nazionali.

In ogni caso per avere delle certezze sulla formazione della Juventus bisognerà attendere ancora qualche ora visto che la decisione definitiva arriverà solo nella riunione tecnica che si terrà a metà pomeriggio. In quell'occasione Sarri comunicherà ai suoi ragazzi i nomi dei giocatori che saranno titolari contro il Bayer Leverkusen.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

I convocati di Sarri

Poco fa, Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei 20 convocati per la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Ecco la lista dei bianconeri a disposizione del tecnico: Szczesny, De Ligt, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Ramsey, Dybala, Alex Sandro, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon.