La Juventus sta mettendo in mostra non solo un gioco offensivo e di qualità, ma di certo anche un carattere e una determinazione importante: basti vedere il match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, con i bianconeri che sono riusciti a ribaltare l'iniziale vantaggio della squadra russa. Il gol degli ospiti è arrivato su una disattenzione difensiva, in particolar modo di Bonucci che ha sbagliato nell'anticipo sulla punta russa.

Non ha brillato neanche De Ligt, che in questo inizio stagione alla Juventus sta faticando ad adattarsi al calcio italiano, ma è stato proprio Sarri a tranquillizzarlo e a invitarlo a non colpevolizzarsi troppo per gli errori. D'altronde sulle qualità del giocatore e sono tante le squadre che lo vorrebbero. A tal proposito, secondo il giornale sportivo spagnolo Don Balon, il Barcellona sarebbe ancora interessato all'acquisto del difensore olandese.

Juventus, il Barcellona potrebbe ritornare alla carica per De Ligt

Come è noto infatti, in estate l'ex giocatore dell'Ajax è stato vicino al trasferimento al Barcellona dove avrebbe seguito il suo amico e compagno nella società olandese De Jong. Sono diverse le voci sulle presunte motivazioni per cui il difensore olandese avrebbe deciso poi di scegliere la Juventus, rifiutando l'offerta del Barcellona: alcune parlano del rapporto non idilliaco con Piqué, incontrato dall'olandese in vacanza alle Maldive; altre invece sostengono che la scelta di De Ligt sia stata prettamente di tipo economico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Secondo Don Balon, l'offerta del Barcellona potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio, ma più probabilmente in quello estivo. Tale indiscrezione però non trova conferme in Italia e appare alquanto improbabile che la Juventus voglia privarsi così presto di un difensore di così grande talento dopo aver fatto tanto per acquistarlo.

Le trattative della Juventus

A proposito di possibili cessioni, ci aspettiamo molto dal mercato di gennaio, con la Juventus che proverà ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio partenza ci sono soprattutto Mandzukic, Perin e Pjaca.

La punta croata si allena oramai a parte ed è destinato a lasciare Torino, con il Manchester United che è interessato. Infine Perin e Pjaca, una volta rientrati dagli infortuni, potrebbero trasferirsi in prestito, con l'obiettivo di recuperare la forma ottimale. Il portiere ex Genoa piace al Benfica mentre sul centrocampista offensivo croato ci sono diverse società di Serie A interessate: Sampdoria, Genoa, Bologna e Cagliari.