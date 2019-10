Secondo il sito ilbianconero.com però, Sarri avrebbe avanzato un'importante richiesta alla dirigenza della Juventus: vorrebbe un esterno difensivo, che possa far rifiatare Alex Sandro e allo stesso tempo possa essere anche schierato a centrocampo in caso di 4-4-2. Il giocatore che apprezza molto il tecnico toscano è Ermerson Palmieri, che già al Chelsea Sarri ha voluto valorizzare preferendolo a Marcos Alonso nel ruolo di terzino sinistro.

A gennaio quindi, la Juventus potrebbe presentare un'offerta per l'italo-brasiliano. È sempre tempo di Calciomercato: nonostante l'attenzione mediatica in questa fase della stagione sia soprattutto dedicata al calcio giocato, in particolar modo su Champions League e Serie A, gran parte dei media dedica molto spazio anche al calciomercato, soprattutto in prospettiva di gennaio, quando tante società cercheranno di puntellare le loro rose.

Si parla molto delle possibili trattative che la Juventus potrebbe avviare nel calciomercato invernale, soprattutto per quanto riguarda le cessioni considerando l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori.

Juventus, Sarri vorrebbe Emerson Palmieri a gennaio

È oramai il titolare della nazionale italiana, anche se di recente non è stato convocato da Roberto Mancini per un infortunio subito a settembre proprio con la rappresentativa allenata dal tecnico marchigiano: parliamo ovviamente di Emerson Palmieri, che piace e molto a Sarri e lo riterrebbe il rinforzo ideale per la sua Juventus.

Il 'problema' è che il Chelsea non vorrebbe lasciarlo partire e gli avrebbe proposto un rinnovo di contratto fino al 2024. Inoltre la società inglese difficilmente vorrà cederlo a gennaio per il blocco di mercato imposto dalla UEFA per aver violato alcuni parametri del Fair Play Finanziario. Resta però un potenziale obiettivo per la dirigenza bianconera, se non per gennaio, per il calciomercato estivo.

Le trattative della Juventus

Ad inizio articolo abbiamo fatto riferimento alla necessità della Juventus di alleggerire la rosa bianconera: sono diversi i giocatori a rischio cessione, su tutti Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca. La punta croata, in intesa con la società, si allena a parte e probabilmente lascerà la Juventus a gennaio destinazione Manchester United. La stessa potrebbe essere per Emre Can, che non riesce a trovare spazio alla Juventus e che, soprattutto in caso di arrivo di Allegri al Manchester United, potrebbe decidere di trasferirsi alla società inglese.

Infine Perin e Pjaca, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni subiti la scorsa stagione, potrebbero lasciare la Juventus in prestito: piacciono rispettivamente a Benfica e a Sampdoria e Genoa.