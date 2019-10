La Serie C scende in campo oggi per il turno infrasettimanale, valido per l’undicesima giornata di andata: allo stadio Marcello Torre di scena la sfida Paganese-Vibonese, con fischio di inizio fissato per le ore 18.30. Si affrontano i due migliori attacchi del raggruppamento, entrambi appaiati a quota 19 realizzazioni, in un match che promette spettacolo e reti da ambo le parti.

Gli azzurrostellati guidati da Alessandro Erra vogliono riscattare il k.o.

subito domenica scorsa al Gaetano Bonolis di Teramo, dove Scarpa e compagni non sono andati oltre il 2-1 in favore della formazione di casa, raccogliendo così la terza sconfitta stagionale. In classifica i campani occupano l’ottava posizione a quota 15 punti, in coabitazione con il Catania e ad una sola lunghezza dal Catanzaro che li precede. Tra le mura amiche, rispetto allo scorso campionato, la Paganese ha sempre fatto risultato, superando Monopoli (2-0), Rende (5-1) e Avellino (3-1) e impattando con Virtus Francavilla (2-2) e Reggina (1-1), lasciando poco scampo agli avversari.

La compagine del presidente Raffaele Trapani non vorrà di certo invertire il trend, provando a racimolare al Torre più punti possibili in ottica salvezza.

La Vibonese del tecnico Giacomo Modica è reduce dal prezioso successo per 5-0 sul Catania, maturato domenica scorsa al Luigi Razza: in classifica i rossoblù hanno raccolto finora 14 punti, ad una sola lunghezza proprio dagli azzurrostellati. Nella stagione attuale, in trasferta la compagine calabra non ha mai vinto: lontano dalle mura amiche infatti sono arrivate tre sconfitte contro Monopoli all’esordio (1-0), Reggina (2-0) e Virtus Francavilla (6-2), nonché due pareggi contro Cavese (1-1) e Viterbese (2-2).

L’obiettivo degli ospiti è uscire indenni dal Marcello Torre per rendere ancora più allettante la posizione in classifica.

A dirigere l’incontro Paganese-Vibonese è stato designato il signor Michele Giordano della sezione di Novara, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Licari della sezione di Marsala ed Emilio Micalizzi della sezione di Palermo.

Probabili formazioni Paganese-Vibonese

Il tecnico Erra schierare la stessa formazione scesa in campo a Teramo: il tecnico di Coperchia infatti è costretto a rinunciare a Diop e Dramè, a causa di un infortunio muscolare, ai quali si è aggiunto Perri, che si è fermato nel riscaldamento pre-gara del Bonolis.

Scarpa possibile titolare, insieme ad Alberti, anche se nella trasferta in terra abruzzese non ha particolarmente brillato.

Non dovrebbero esserci grandi variazioni di formazione per Modica, che dovrebbe riproporre lo stesso undici che domenica scorsa ha asfaltato il Catania: tridente composto da Berardi, Bernardotto e Bubas, con Pugliese nel ruolo di playmaker e Redolfi-Altobello la coppia di centrali difensivi.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Mattia; Scarpa, Alberti

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Del Col, Redolfi, Altobello, Tito; Prezioso, Pugliese, Tumbarello; Berardi, Bernardotto, Bubas

Tabellino Paganese-Vibonese

PAGANESE: in attesa della formazione ufficiale

VIBONESE: in attesa della formazione ufficiale

ARBITRO: Michele Giordano della sezione di Novara (Licari-Micalizzi)

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: