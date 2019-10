La Juventus, oggi, si sta godendo una giornata di riposo dopo la vittoria di ieri sera contro il Bayer Leverkusen. Dunque i bianconeri si stanno rilassando prima di tornare domani alla Continassa. Ma c'è un giocatore della Juve che ha scelto di non riposare e questa mattina si è allenato, si tratta di Cristiano Ronaldo. CR7 si sa che è un perfezionista e non c'è giorno in cui non dedichi un po' di tempo all'allenamento.

Stamani, il portoghese era nella palestra di casa sua e stava svolgendo una seduta di lavoro. È stato lo stesso Cristiano Ronaldo a rivelarlo condividendo un video in una Instagram Stories. CR7, oltre agli allenamenti, ha tanti altri segreti per essere sempre al top, uno di questi è la dieta. Il fenomeno di Madeira mangia in modo molto sano e la sua alimentazione è super curata.

Le abitudini di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è senza dubbio uno dei giocatori più forti del mondo anche e soprattutto perché cura ogni piccolo dettaglio.

CR7, come svela Novella 2000, ha abitudini ben precise e oltre ai tanti allenamenti sta molto attento anche a ciò che mangia. La dieta del fenomeno juventino è molto curata ed è basata su proteine magre, cereali, fibre, sali minerali e vitamine. Cristiano Ronaldo fa sei piccoli pasti ogni 3/4 ore e questo gli consente di tenere il suo metabolismo sempre attivo. Inoltre, CR7 beve acqua due litri e mezzo al giorno e frullati, ma soprattutto non beve alcol. Oltre alle abitudini a tavola, il portoghese sta anche molto attento a riposarsi e durante la giornata fa cinque sonnellini di circa novanta minuti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Corretta Alimentazione

CR7 felice per la vittoria in Champions League

Ieri sera, la Juventus ha battuto il Bayer Leverkusen per 3-0. I bianconeri si sono imposti sui tedeschi grazie alle reti di Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. CR7 ha trovato il suo quarto gol stagionale e al termine della partita ha deciso di commentare la prestazione della Juve sui social. Il portoghese, con un post su Instagram, ha sottolineato l'importanza dei tre punti conquistati dalla sua squadra.

"3 punti importanti!", ha scritto Cristiano Ronaldo, che poi ha anche aggiunto i complimenti a tutti i suoi compagni: "Ben fatto team". Dunque, oggi, la Juve può godersi la vittoria di Champions League, ma già da so,ani la squadra inizierà a mettere nel mirino la gara contro l'Inter. A San Siro, Cristiano Ronaldo sarà una delle certezze da cui ripartirà Maurizio Sarri. CR7 guiderà l'attacco juventino, contro l'Inter, ma resta da capire chi lo affiancherà.

Infatti, nei prossimi giorni, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala si contenderanno il posto accanto al fenomeno di Madeira, al momento, però, il Pipita sembra favorito sulla Joya.