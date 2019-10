Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo la domenica di riposo concessa da Maurizio Sarri. Da oggi, i bianconeri hanno iniziato a mettere nel mirino la sfida di mercoledì contro il Genoa. Il tecnico juventino contro i rossoblu ritroverà dal primo minuto Cristiano Ronaldo. CR7, contro il Lecce, è stato tenuto a riposo e adesso è pronto a tornare a guidare l'attacco della Juve.

Al suo fianco ci sarà Paulo Dybala, anche perché Gonzalo Higuain contro il Lecce ha preso una brutta botta in testa e perciò potrebbe riposare. Per il resto ci sono alcuni punti interrogativi, visto che in difesa e a centrocampo ci potrebbero essere delle novità. In mezzo al campo mercoledì non ci sarà Miralem Pjanic che fortunatamente non ha riportato nessuna lesione. Dunque è possibile che il numero 5 juventino possa tornare nel derby di sabato.

Ma questa non è l'unica buona notizia di giornata infatti, Douglas Costa ha ripreso ad allenarsi con i compagni, mentre Aaron Ramsey ha lavorato parzialmente in gruppo.

Pjanic potrebbe recuperare per il derby

Miralem Pjanic, stamattina, è stato sottoposto ad accertamenti che fortunatamente non hanno evidenziato lesioni. Proprio l'assenza di ogni tipo di problema ha consentito al numero 5 juventino di lavorare in palestra.

Dunque Miralem Pjanic salterà la gara contro il Genoa, ma lavorerà per recuperare per il derby della mole di sabato 2 novembre. L'infermeria bianconera di sta svuotando visto che Douglas Costa ha ripreso ad allenarsi con i compagni di squadra. Oggi, il brasiliano ha svolto tutto l'allenamento agli ordini di Maurizio Sarri. Sta meglio anche Aaron Ramsey che oggi ha lavorato parzialmente in gruppo, perciò anche il rientro del gallese si sta avvicinando.

Adesso resta solo da capire se Douglas Costa rientrerà nell'elenco dei convocati nella gara contro il Genoa oppure se tornerà per la sfida contro il Torino, mentre Aaron Ramsey mercoledì non dovrebbe ancora essere a disposizione. Oggi, invece, non ha preso parte all'allenamento Gonzalo Higuain che ha lavorato in palestra. Il Pipita è reduce dalla botta in testa presa contro il Lecce e per questo mercoledì dovrebbe partire dalla panchina.

Martedì allenamento della vigilia per la Juve

Martedì per la Juventus sarà già tempo di vigilia della partita contro il Genoa. Oltre alla seduta di lavoro ci sarà anche la conferenza stampa di Maurizio Sarri che si terrà alle ore 14. La seduta della Juve dovrebbe essere nel pomeriggio, visto che generalmente il tecnico incontra la stampa prima di scendere in campo con i suoi ragazzi. Nell'allenamento di domani, il tecnico juventino farà tutte le prove di formazione e mercoledì sicuramente si vedranno delle novità.

A partire dal centrocampo dove al posto di Miralem Pjanic ci sarà Rodrigo Bentancur.