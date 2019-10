Questa sera, la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. I bianconeri, stamattina, si sono ritrovati per la rifinitura mattutina, nella quale Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà contro il Bologna. Il tecnico toscano, al termine dell'allenamento mattutino, la squadra si è ritrovato per il pranzo . Per la gara contro il Bologna, l'allenatore della Juve confermerà il 4-3-1-2, ma resta ancora qualche piccolo dubbio.

Infatti, al momento, Gianluigi Buffon e Gonzalo Higuain sembrano favoriti su Wojciech Szczesny e Paulo Dybala. Per il resto le scelte di formazione sembrano pressoché fatte e si va verso la conferma dei titolarissimi. Infatti, in difesa non ci saranno novità e si ripartirà dalla coppia formata da Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt.

Sarri deve sciogliere due piccoli dubbi

La Juventus, stamattina, si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro il Bologna.

Maurizio Sarri ha impartito gli ultimi dettami tattici e ha valutato le condizioni dei suoi ragazzi. Il tecnico juventino, contro il Bologna, opterà ancora per il 4-3-1-2: a difendere la porta bianconera dovrebbe toccare a Gianluigi Buffon. In difesa, sulle fasce, verranno confermati Juan Cuadrado e Alex Sandro, così come in mezzo ci saranno ancora Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Maurizio Sarri vuole dare continuità al reparto arretrato e per questo motivo nella retroguardia preferisce fare meno cambi possibili.

Davanti alla difesa a quattro ci sarà il centrocampo composto da Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Qualche metro più avanti rispetto ai centrocampisti, invece, agirà Federico Bernardeschi che è nettamente favorito su Aaron Ramsey, visto che il gallese negli ultimi giorni è stato alle prese con un piccolo fastidio fisico. Dunque il numero 33 juventino avrà il compito di servire Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

I dubbi di formazione verranno comunque risolti nel tardo pomeriggio e chissà che Maurizio Sarri non riservi qualche sorpresa nel suo undici iniziale.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Juventus - Bologna in diretta su Dazn

Questa sera, i tifosi della Juventus potranno finalmente rivedere la loro squadra all'opera dopo la pausa per le nazionali.

Molti sostenitori bianconeri vedranno dal vivo i loro campioni visto che saranno all'Allianz Stadium, gli altri invece di sintonizzeranno davanti alla TV. Chi guarderà la Juve dal divano di casa dovrà accendere i propri device visto che la gara tra la squadra di Sarri e il Bologna sarà trasmessa DAZN. Ma c'è anche la possibilità di vederla in TV tramite DAZN1 canale visibile sul canale 209 si Sky.